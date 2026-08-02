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Trung Quốc phê duyệt 4 dự án điện hạt nhân mới

Chủ Nhật, 09:50, 02/08/2026
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VOV.VN - Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ hôm 31/7, Trung Quốc đã phê duyệt 4 dự án điện hạt nhân mới, với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 170 tỷ nhân dân tệ (25,2 tỷ USD).

Theo tuyên bố của các công ty liên quan, 4 dự án điện hạt nhân với 8 tổ máy phát điện mới được phê duyệt bao gồm 2 tổ máy giai đoạn II của Nhà máy điện hạt nhân Kim Thất Môn ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc; 2 tổ máy giai đoạn III của Nhà máy điện hạt nhân Thái Bình Lĩnh ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc; 2 tổ máy Nhà máy điện hạt nhân Trang Hà ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc và 2 tổ máy Nhà máy điện hạt nhân Lai Dương ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

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Nhà máy điện hạt nhân Kim Thất Môn ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc

Nhà máy Kim Thất Môn là cơ sở hạt nhân thứ tư ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Giai đoạn II của dự án sẽ áp dụng công nghệ Hoa Long-1 phiên bản 2.0 - công nghệ hạt nhân thế hệ thứ ba do Trung Quốc tự phát triển - và có sự tham gia của vốn tư nhân. Sau khi hoàn thành, toàn bộ tổ hợp 6 tổ máy sẽ hỗ trợ cung cấp điện và quá trình chuyển đổi xanh ở Chiết Giang và Đồng bằng sông Dương Tử.

Công nghệ Hoa Long-1 phiên bản 2.0 nâng cấp cũng sẽ được triển khai tại nhà máy Thái Bình Lĩnh ở Quảng Đông, với mỗi tổ máy có công suất 1.217 megawatt. Nhà máy này gồm 6 tổ máy, dự kiến ​​sẽ sản xuất hơn 55 tỷ kWh mỗi năm khi hoàn thành.

Nhà máy Lai Dương sẽ xây dựng 2 tổ máy Quốc Hòa-1 - công nghệ thế hệ thứ ba do Trung Quốc tự phát triển - với công suất mỗi tổ máy 1.543 megawatt. Dự án này đánh dấu sự khởi đầu của việc xây dựng quy mô lớn, tiêu chuẩn hóa các tổ máy Quốc Hòa-1. Tổ hợp Lai Dương gồm 6 tổ máy, với tổng vốn đầu tư 128,3 tỷ nhân dân tệ, dự kiến ​​sẽ trở thành nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Trung Quốc về công suất lắp đặt.

Theo số liệu thống kê của Báo Năng lượng nước này, từ 2022-2025, mỗi năm có từ 10 tổ máy điện hạt nhân trở lên được phê duyệt. Tổng cộng có 36 dự án điện hạt nhân mới đã được Trung Quốc phê duyệt trong 8 năm, với tổng số 64 tổ máy, tiếp tục dẫn đầu thế giới về công suất điện hạt nhân đang hoạt động và đang xây dựng.

Kế hoạch hành động đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030 của Trung Quốc ban hành trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), Luật Năng lượng đã được thực thi và Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về xây dựng hệ thống năng lượng mới ban hành hồi tháng 6/2026 đều nêu rõ “cần phát triển năng lượng hạt nhân một cách tích cực, an toàn và có trật tự”.

Sách Xanh “Báo cáo phát triển năng lượng hạt nhân Trung Quốc 2026” do Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân nước này công bố trước đó cho biết, ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, dự kiến ​​công suất lắp đặt điện hạt nhân sẽ vượt Mỹ trước năm 2030, lớn nhất thế giới, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các hệ thống điện kiểu mới và thực hiện chiến lược năng lượng quốc gia.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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