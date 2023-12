Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga?

"Hôm nay, vào buổi trưa, ở mặt trận phía Nam, chúng tôi đã phá hủy 3 tiêm kích Su-34 của Nga", Mykola Oleshchuk, Chỉ huy Lực lượng Không quân Ukraine thông báo trên Telegram.

Trong khi đó, Người phát ngôn Không quân Ukraine cho biết, đây là "một chiến lược được lên kế hoạch xuất sắc". Ông cho biết thành công này rất hiếm hoi và một tiêm kích như Su-34 "đã không nằm trong số liệu thống kê của chúng tôi trong một thời gian dài".

Nga vẫn chưa bình luận về thông báo trên nhưng một số blogger quân sự thừa nhận Moscow đã chịu một số tổn thất.

Tiêm kích Su-34 của Không quân Nga. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen ngợi đơn vị phòng không khu vực Odesa vì bắn hạ tiêm kích Nga quanh Kherson - khu vực chứng kiến giao tranh leo thang trong những tháng gần đây. Nga vẫn kiểm soát số lượng lớn lãnh thổ ở phía Đông sông Dnipro sau khi rút khỏi phía Tây vào năm ngoái.

Các nhà phân tích nhận định, Ukraine có thể đã sử dụng hệ thống Patriot với tầm bắn 160km để tấn công các chiến đấu cơ của Nga và các lực lượng của Kiev dường như đã phóng tên lửa từ phía Tây của dòng sông.

Ukraine cho biết hồi tháng 5/2023 rằng nước này đã sử dụng hệ thống tên lửa Patriot để hạ gục 5 máy bay Nga trong 5 phút. Các tiêm kích Su-34 do công ty Sukhoi của Nga sản xuất là một phần quan trọng trong Lực lượng Không quân Nga. Chúng được cho là có giá tới hàng chục triệu USD và ông Inhat nhận định, một chiếc Su-34 có giá "ít nhất 50 triệu USD”.

Theo trang The New Voice of Ukraine, Nga có khoảng 155 tiêm kích Su-34 trước khi bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine với ít nhất 20 chiếc được cho là đã bị bắn hạ.

Các báo cáo về cuộc tấn công thành công mới nhất của Ukraine được đưa ra khi Hà Lan xác nhận hôm 22/12 rằng họ sẽ lần đầu tiên giao 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Kiev từ lâu đã yêu cầu nhận được các tiêm kích hiện đại này từ phương Tây.