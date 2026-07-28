Thời sự quốc tế sáng 28/7: Nga tuyên bố Ukraine sẽ bị mất các vùng đất phía Tây

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 27/7 có các tin tức đáng chú ý: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang; Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận; Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc; Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược...
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VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến vận tải quân sự trên Biển Caspi không chỉ mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài mặt trận Nga - Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.
VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến vận tải quân sự trên Biển Caspi không chỉ mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài mặt trận Nga - Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Washington có thể cần bổ sung một số loại vũ khí công nghệ cao trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gia tăng áp lực đối với kho dự trữ đạn dược.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Washington có thể cần bổ sung một số loại vũ khí công nghệ cao trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gia tăng áp lực đối với kho dự trữ đạn dược.
VOV.VN - Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối thảo luận về các đề xuất và sáng kiến liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.
VOV.VN - Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối thảo luận về các đề xuất và sáng kiến liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ; Iran cảnh báo Ukraine về vụ tấn công tàu ở biển Caspi; Ukraine tiết lộ danh sách mục tiêu ưu tiên cho các đòn tấn công tầm xa vào Nga…
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ; Iran cảnh báo Ukraine về vụ tấn công tàu ở biển Caspi; Ukraine tiết lộ danh sách mục tiêu ưu tiên cho các đòn tấn công tầm xa vào Nga…
VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Ngày 27/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên đường tới Washington, Mỹ, nơi ông sẽ có cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Donald Trump. Đây sẽ là cuộc hội đàm Mỹ - Israel trực tiếp đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Iran.