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Thời sự quốc tế sáng 28/7: Nga tuyên bố Ukraine sẽ bị mất các vùng đất phía Tây

Thứ Ba, 08:36, 28/07/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân Hải quân Nga hôm 26/7, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine "sớm hay muộn" sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây mà ông nói từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania.

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Thời sự quốc tế trưa 27/7: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine ở Bờ Tây

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 27/7 có các tin tức đáng chú ý: Israel bắt giữ hàng chục người Palestine, bạo lực Bờ Tây leo thang; Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận; Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc; Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sắp hết đạn dược...

Giang Bùi/VOV.VN
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