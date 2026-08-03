"Vòm nhiệt" 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông

Theo các cơ quan khí tượng khu vực Trung Đông, nguyên nhân chính của đợt nắng nóng là vùng áp cao hoạt động mạnh, giữ không khí nóng tích tụ trong thời gian dài gây hiệu ứng "vòm nhiệt". Iraq, Kuwait, miền Đông Saudi Arabia và các vùng sa mạc của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được dự báo là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Trẻ em chơi đùa bên đài phun nước dưới thời tiết nắng nóng bên ngoài bức tường thành cổ Jerusalem, Israel. Ảnh: Reuters

Tại Kuwait, nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 2 và 3 tháng 8 có thể đạt 48 độ C. Trong khi đó, ngày 1/8, nhiệt độ tại Al Shawamekh, ngoại ô thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, đã vượt 50 độ C.

Tại Israel, nhiệt độ ở một số khu vực dọc thung lũng Jordan tăng lên 42 độ C. ... tiếng trẻ em cười nói, tiếng sóng biển, tiếng cười đùa.... Ở Jerusalem, trẻ em chơi đùa tại các khu vực phun nước công cộng, trong khi nhiều gia đình tìm mọi cách để đưa con ra ngoài mà vẫn tránh được cái nóng như thiêu đốt. Còn tại thành phố biển Tel Aviv, đông đảo người dân và du khách đổ ra bãi biển. Một số người ngâm mình dưới nước, trong khi những người khác nằm thư giãn trên mặt biển tương đối lặng sóng. Nắng nóng cũng đang làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân Jerusalem, nơi điều hòa không khí trước đây không được sử dụng thường xuyên.

“Với cái nóng này, nơi dễ chịu nhất là bãi biển. Chúng tôi xuống nước để làm mát, ở dưới biển vài phút rồi lại lên bờ”

“Thông thường người dân Jerusalem không có thói quen bật điều hòa. Nhưng gần đây chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mùa hè này cực kỳ nóng, những ngày này nóng như thiêu đốt”

Cơ quan Khí tượng Israel dự báo nhiệt độ có thể giảm dần từ ngày 3 tháng 8, song đợt nắng nóng vẫn còn kéo dài thêm vài ngày. Trong khi đó, một số khu vực phía Đông và phía Nam Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất có khả năng xuất hiện mưa cục bộ, góp phần làm dịu bớt nền nhiệt.

Đợt nắng nóng tại Trung Đông tiếp tục cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, khi các đợt nóng cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ ngày càng nghiêm trọng.