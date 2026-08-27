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Báo chí Hàn Quốc ca ngợi chiến tích lịch sử của HLV Kim Sang Sik

Thứ Năm, 08:40, 27/08/2026
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VOV.VN - Báo chí Hàn Quốc đưa tin đậm nét về HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, sau khi hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 và tiếp tục đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt dành những lời ngợi ca cho chiến tích của HLV Kim Sang Sik, thậm chí gọi đây là “phép màu Kim Sang Sik” và so sánh dấu ấn của ông với thời kỳ thành công dưới triều đại HLV Park Hang Seo.

Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Trong bài tường thuật về kết quả trận đấu lượt về giữa Việt Nam với Thái Lan, tờ Donga nhấn mạnh, chức vô địch ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giải đấu bảo vệ thành công chức vô địch.

bao chi han quoc ca ngoi chien tich lich su cua hlv kim sang sik hinh anh 1
HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Đồng thời nhấn mạnh vào thành tích lịch sử của HLV Kim Sang Sik khi ông trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp.

Ngoài ra, tờ báo này cũng khen ngợi thành tích bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở Mỹ Đình, Việt Nam đã trải qua 26 trận liên tiếp không thua ở cấp độ đội tuyển quốc gia, với thành tích 22 chiến thắng và 4 trận hòa. Đây là chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam ăn mừng trên khắp cả nước

Trong khi đó, tờ YNA đưa tin về việc người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ ra đường ăn mừng sau chức vô địch. Tác giả bài báo miêu tả rõ không khí ăn mừng của các cổ động viên: “Khi đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, đường phố tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng nhanh chóng ngập tràn người hâm mộ cùng những đoàn xe máy đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

bao chi han quoc ca ngoi chien tich lich su cua hlv kim sang sik hinh anh 2
Người hâm mộ Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chức vô địch (Ảnh: Đinh Trung).

Người hâm mộ cầm trên tay hoặc khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng, đồng loạt xuống đường và hô vang những khẩu hiệu như “Việt Nam vô địch!”.

Pháo hoa màu đỏ, màu áo biểu tượng của đội tuyển Việt Nam, liên tục được đốt tại nhiều khu vực. Người dân không ngừng bấm còi xe máy, ô tô, thổi kèn vuvuzela, đồng thời gõ trống, nồi, chảo và nhiều vật dụng khác để hòa vào không khí mừng chiến thắng.

Các tuyến đường chính tại Hà Nội và nhiều thành phố lớn chật kín người cùng xe máy. Hàng loạt ô tô mắc kẹt giữa dòng người và phương tiện, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài qua nửa đêm”.

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Đình Bắc cùng Lê Giang và Xuân Son được vinh danh ở ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam thống trị các danh hiệu cá nhân tại ASEAN Cup 2026 khi Nguyễn Đình Bắc giành cú đúp giải thưởng và Lê Giang Patrik được vinh danh ở hạng mục Thủ môn xuất sắc nhất. Đây là dấu ấn nổi bật sau hành trình bảo vệ thành công chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trí Minh/VOV.VN
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