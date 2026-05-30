Xung đột tại Trung Đông tác động nghiêm trọng tới các nền kinh tế dễ tổn thương

Thứ Bảy, 06:09, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế hàng đầu thế giới ngày 29/5 cảnh báo, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời tác động nghiêm trọng nhất tới các nền kinh tế dễ bị tổn thương. 

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động thương mại, gây biến động trên các thị trường tài chính và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Theo các tổ chức này, một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay là tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Các hoạt động quân sự và những hạn chế đối với vận tải biển trong khu vực, đã ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng quốc tế và làm gia tăng bất ổn trên thị trường.

xung dot tai trung Dong tac dong nghiem trong toi cac nen kinh te de ton thuong hinh anh 1
Lực lượng an ninh Iran tuần tra cạnh 1 tàu hàng ở Eo biển Hormuz - Ảnh: GETTYIMAGES

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo 4 tổ chức quốc tế hôm 28/5, nhằm đánh giá tác động kinh tế của cuộc xung đột và thảo luận các biện pháp ứng phó trong trường hợp căng thẳng tiếp tục kéo dài.

Các tổ chức cho biết, nền kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những cú sốc gần đây. Tuy nhiên, các nước nghèo và đang phát triển đang phải gánh chịu tác động lớn nhất từ giá nhiên liệu tăng cao, chi phí phân bón leo thang, sự bất ổn của thị trường và nguy cơ suy giảm việc làm.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, giá năng lượng tăng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và vận tải, còn làm gia tăng áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn về tài chính và nợ công. Các tổ chức cũng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trong những tháng tới, nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày 29/5 về khả năng đạt được 1 thỏa thuận với Iran, nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay. Theo ông Trump, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế và loại bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: kinh tế bị ảnh hưởng cuộc chiến mỹ iran áp lực lạm phát
Tin liên quan

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa cảnh báo tàu tại Hormuz

VOV.VN - Tối qua (28/5), truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz.

VOV.VN - Tối qua (28/5), truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz.

Mỹ dọa dùng biện pháp mạnh với Oman liên quan eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Oman nếu quốc gia này không đồng thuận với lập trường của Mỹ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

VOV.VN - Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Oman nếu quốc gia này không đồng thuận với lập trường của Mỹ về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Mỹ áp lệnh trừng phạt cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt.

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cơ quan mới được Iran thành lập để giám sát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt.

Iran nổ súng cảnh cáo tàu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo, buộc bốn tàu quay đầu khi di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 28/5 (giờ địa phương).

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đã bắn cảnh cáo, buộc bốn tàu quay đầu khi di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 28/5 (giờ địa phương).

Mỹ mở thêm đợt không kích mới tại Iran, nhắm mục tiêu quân sự gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters.

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự tại Iran trong đêm 27/5, với lý do mục tiêu này bị cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz. Thông tin được một quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ với Reuters.

