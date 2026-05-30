Xung đột tại Trung Đông tác động nghiêm trọng tới các nền kinh tế dễ tổn thương

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động thương mại, gây biến động trên các thị trường tài chính và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Theo các tổ chức này, một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay là tình hình tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Các hoạt động quân sự và những hạn chế đối với vận tải biển trong khu vực, đã ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng quốc tế và làm gia tăng bất ổn trên thị trường.

Lực lượng an ninh Iran tuần tra cạnh 1 tàu hàng ở Eo biển Hormuz - Ảnh: GETTYIMAGES

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo 4 tổ chức quốc tế hôm 28/5, nhằm đánh giá tác động kinh tế của cuộc xung đột và thảo luận các biện pháp ứng phó trong trường hợp căng thẳng tiếp tục kéo dài.

Các tổ chức cho biết, nền kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những cú sốc gần đây. Tuy nhiên, các nước nghèo và đang phát triển đang phải gánh chịu tác động lớn nhất từ giá nhiên liệu tăng cao, chi phí phân bón leo thang, sự bất ổn của thị trường và nguy cơ suy giảm việc làm.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, giá năng lượng tăng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và vận tải, còn làm gia tăng áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn về tài chính và nợ công. Các tổ chức cũng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trong những tháng tới, nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong ngày 29/5 về khả năng đạt được 1 thỏa thuận với Iran, nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay. Theo ông Trump, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế và loại bỏ khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.