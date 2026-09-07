ĐT Việt Nam nhận hung tin sau vòng mở màn V-League 2026/2027

Sau khi Nam Định giành chiến thắng 4-0 trước HAGL ở vòng mở màn V-League 2026/2027, HLV Vũ Hồng Việt cho biết hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đang bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.

" Văn Vĩ bị rách cơ từ trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Kết quả chụp phim cho thấy chấn thương tương đối nặng. Dự kiến, Văn Vĩ phải mất khoảng hơn 1 tháng mới có thể quay trở lại thi đấu" - HLV Vũ Hồng Việt cho hay.

ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Văn Vĩ ở FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. (Ảnh: Ngọc Duy)

Như vậy, Nguyễn Văn Vĩ sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất với "Những chiến binh sao vàng" khi Văn Vĩ là lựa chọn hàng đầu của HLV Kim Sang Sik ở vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-3.

Trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua của ĐT Việt Nam, Nguyễn Văn Vĩ đóng vai trò quan trọng với khả năng lên công về thủ bên cánh trái. Cầu thủ này còn ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số trong trận thắng ĐT Indonesia 3-0 tại vòng bảng.

Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại Mỹ Đình, Nguyễn Văn Vĩ phải rời sân nhường chỗ cho Phan Tuấn Tài ngay phút thứ 6 vì chấn thương.

Nguyễn Văn Vĩ cũng là trụ cột tiếp theo của ĐT Việt Nam dính chấn thương trong thời gian qua. Trước đó, HLV Kim Sang Sik đã không có được sự phục vụ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và trung vệ Bùi Tiến Dũng vì lý do tương tự.

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