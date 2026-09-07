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Đội hình tiêu biểu vòng 1 V-League 2026/2027: Gọi tên các cầu thủ Việt kiều

Thứ Hai, 15:00, 07/09/2026
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VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 1 V-League 2026/2027, những nhân tố Việt kiều tỏa sáng rực rỡ để góp phần tạo nên thành công cho những CLB chủ quản.

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Vòng 1 V-League 2026/2027 đã diễn ra rất sôi động trên các sân cỏ cả nước. Điểm nhấn chính của vòng đấu này là sự tỏa sáng của các nhân tố Việt kiều.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu của vòng 1 V-League 2026/2027 theo bình chọn của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam với sự góp mặt của 4 cầu thủ Việt kiều.

Doi hinh tieu bieu vong 1 v-league 2026 2027 goi ten cac cau thu viet kieu hinh anh 1
Tyler Thai Crawford - cầu thủ Việt kiều gốc Canada có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Nam Định. (Ảnh: NĐFC). 

Trong khung gỗ là thủ môn Lê Giang Patrik (CLB CA TP.HCM). Thủ thành gốc Slovakia tiếp tục duy trì phong độ cao từ ASEAN Cup để có những pha cản phá xuất sắc, góp phần giúp CLB CA TP.HCM có được chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC.

Hàng phòng ngự 3 người gồm có Kyle Colonna (Thể Công Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (CLB CAHN) và Trương Thanh Nam (Thanh Hóa). Colonna cùng Thanh Nam mỗi người ghi 1 bàn trong khi Việt Anh không chỉ phòng ngự tốt mà còn có một kiến tạo trong trận đội ĐKVĐ thắng Hà Tĩnh 2-0.

Ở phía trên là 4 cầu thủ gồm có Tyler Thai Crawford (Nam Định), Trần Thành Trung (Ninh Bình), Hồ Khắc Ngọc (SLNA) và Trần Danh Trung (Thể Công Viettel).

Doi hinh tieu bieu vong 1 v-league 2026 2027 goi ten cac cau thu viet kieu hinh anh 2
Đội hình tiêu biểu của vòng 1 V-League 2026/2027 theo bình chọn của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều Tyler Thai Crawford có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Nam Định với tình huống xuống biên trái rồi căng ngang vào trong cho đồng đội ghi bàn. Thành Trung cùng Danh Trung mỗi người có 2 kiến tạo để giúp Ninh Bình cũng như Thể Công Viettel giành thắng lợi.

Trong khi đó, Khắc Ngọc dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng đã chơi tốt, làm chủ tuyến giữa trong trận SLNA thắng Bắc Ninh 1-0. 

Trên hàng công là bộ ba ngoại binh Lucao (Ninh Bình), Saliou Guindo (Thanh Hóa), Ezequiel Santos (Nam Định). Cầu thủ nhiều năm kinh nghiệm ở V-League, Lucao tiếp tục để lại dấu ấn với cú hat-trick vào lưới Hải Phòng FC trong khi các tân binh Guindo và Ezequiel  đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn với mỗi người một cú đúp bàn thắng.

Trần Tiến/VOV.VN
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