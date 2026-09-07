Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Xuất hiện điều hiếm thấy

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Vòng mở màn V-League 2026/2027 không chứng kiến trận hòa nào, cả 7 cuộc đọ sức đều có kết quả thắng - thua rõ ràng. Điều này tạo ra điều hiếm thấy trên bảng xếp hạng V-League khi 7 đội có 3 điểm và 7 đội chưa có điểm nào.

Nam Định là đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau vòng mở màn mùa giải 2026/2027 khi thắng HAGL 4-0. Ngược lại, đội bóng phố Núi đang đứng "đội sổ".

Ảnh: VPF

Ảnh: VPF

Xếp sau Nam Định với cùng 3 điểm nhưng kém chỉ số phụ là Ninh Bình, CA TP. HCM, Thể Công Viettel, CAHN, Thanh Hóa và SLNA.

Các đội đã thua vòng mở màn và đang đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng V-League 2026/2027 lần lượt là Đà Nẵng, Bắc Ninh FC, Hà Nội FC, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Hải Phòng và HAGL.

Theo lịch thi đấu, vòng 2 V-League 2026/2027 sẽ chứng kiến các cặp đấu: Thể Công Viettel - CAHN, Ninh Bình - Thanh Hóa, Bắc Ninh - CA TP.HCM, Hà Nội FC - SLNA, HAGL - Hải Phòng và Hà Tĩnh - Đồng Nai.