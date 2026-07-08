Huấn luyện viên Ai Cập tức giận với trọng tài và FIFA sau trận thua Argentina

Ai Cập dẫn 2-0 Argentina tới phút 78 ở trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, sau đó đại diện của châu Phi thua ngược với tỉ số 2-3 khi Messi cùng đồng đội ghi liền lúc 3 bàn thắng từ phút 79 đến 90+3.

Thất bại này khiến HLV Hossam Hassan của Ai Cập không phục. Ai Cập phản ứng dữ dội với các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống VAR từ chối bàn thắng nâng tỷ số và không xem xét pha va chạm của Alexis Mac Allister trong tình huống dẫn đến bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernández ở phút bù giờ.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập tức giận với cách điều hành của trọng tài (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau trận, HLV Hassan của Ai Cập cho rằng: “Chúng tôi chơi hay hơn nhà đương kim vô địch ở mọi khía cạnh, nhưng kết quả bị tác động bởi cả những yếu tố trên sân lẫn ngoài sân. Có lẽ họ muốn nhà vô địch thế giới tiếp tục giải đấu, có lẽ họ muốn Messi còn cơ hội tiến sâu”.

Ông Hossam Hassan cũng chỉ trích trọng tài người Pháp François Letexier, cho biết đội bóng của ông từng phản đối việc bổ nhiệm vị vua áo đen này trước trận đấu. Theo ông Hassan, tổ VAR đã không yêu cầu Letexier trực tiếp xem lại tình huống Mac Allister phạm lỗi.

HLV Hossam Hassan cho rằng: “Có vẻ như đã có áp lực nhằm mang lại kết quả có lợi cho Argentina. Chúng tôi không nhận được sự tôn trọng hay tinh thần fair-play. Một quả phạt đền của chúng tôi không được xem xét, còn bàn thắng thứ hai thì bị từ chối mà không có lý do thuyết phục. Chúng tôi đã bị đối xử thiếu công bằng”.

Trong khi đó, tiền đạo Mostafa Zico cũng thất vọng, khi Ai Cập đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn. Cầu thủ này cho rằng, nhiều tình huống khó hiểu đã xảy ra trên sân và không thể lý giải vì sao bàn thắng của mình bị VAR từ chối.

Mostafa Zico khẳng định: “Chúng tôi biết mình đối đầu nhà vô địch thế giới nên chưa bao giờ nghĩ trận đấu đã kết thúc khi dẫn 2-0. Nếu Argentina thắng hoàn toàn bằng thực lực thì mọi chuyện đã khác, nhưng những gì diễn ra khiến chúng tôi rất khó chấp nhận”.