Đinh Viết Tú nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Chiều 19/5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã chính thức ban hành quyết định kỷ luật nghiêm khắc dành cho cầu thủ Đinh Viết Tú của CLB Thể Công Viettel sau những hành vi thiếu chuẩn mực tại vòng 23 V-League 2025/2026.

Cụ thể, theo thông báo được phát đi từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN, cầu thủ Đinh Viết Tú phải nhận án phạt hành chính là 15 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ thi đấu trong 3 trận kế tiếp.

Nguyên nhân dẫn đến án phạt rất nặng này là do hậu vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel đã có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa đối với khán giả trên khán đài. Sự việc đáng tiếc này diễn ra trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Thể Công Viettel vào ngày 17/5/2026 tại vòng 23 V-League 2025/2026.

Việc thiếu kiềm chế và để lại hình ảnh không đẹp mắt không chỉ khiến Đinh Viết Tú phải trả giá bằng án phạt tài chính mà còn gây tổn thất lớn về mặt lực lượng cho CLB Thể Công Viettel ở giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay.

Sau 23 vòng đấu, Thể Công Viettel đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, nhìn CAHN vô địch sớm 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Popov cần giành thêm điểm số ở những vòng đấu còn lại để chắc chắn kết thúc mùa giải với ngôi Á quân.

