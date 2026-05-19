Đinh Viết Tú nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Thứ Ba, 19:04, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hậu vệ Đinh Viết Tú nhận án phạt nặng vì hành vi không đúng mực với các cổ động viên Nam Định tại vòng 24 V-League 2025/2026.

Chiều 19/5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã chính thức ban hành quyết định kỷ luật nghiêm khắc dành cho cầu thủ Đinh Viết Tú của CLB Thể Công Viettel sau những hành vi thiếu chuẩn mực tại vòng 23 V-League 2025/2026.

Đinh Viết Tú nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, theo thông báo được phát đi từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN, cầu thủ Đinh Viết Tú phải nhận án phạt hành chính là 15 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ thi đấu trong 3 trận kế tiếp.

Nguyên nhân dẫn đến án phạt rất nặng này là do hậu vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel đã có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa đối với khán giả trên khán đài. Sự việc đáng tiếc này diễn ra trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Thể Công Viettel vào ngày 17/5/2026 tại vòng 23 V-League 2025/2026.

Việc thiếu kiềm chế và để lại hình ảnh không đẹp mắt không chỉ khiến Đinh Viết Tú phải trả giá bằng án phạt tài chính mà còn gây tổn thất lớn về mặt lực lượng cho CLB Thể Công Viettel ở giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay.

Sau 23 vòng đấu, Thể Công Viettel đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, nhìn CAHN vô địch sớm 3 vòng đấu. Đội bóng của HLV Popov cần giành thêm điểm số ở những vòng đấu còn lại để chắc chắn kết thúc mùa giải với ngôi Á quân.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Trí Minh/VOV.VN
V-League 2025/2026 cán mốc gần 700 thẻ vàng: CAHN vô địch sớm, đua trụ hạng căng
VOV.VN - Sau 23 vòng đấu, V-League 2025/2026 đã ghi nhận gần 700 thẻ vàng được rút ra. Dù CAHN đã chính thức lên ngôi vô địch, nhưng sức nóng của giải đấu vẫn không hề giảm sút bởi cuộc đua trụ hạng vô cùng khốc liệt ở nhóm cuối bảng.

Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026: Tâm điểm ở xứ Thanh
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 24 V-League 2025/2026, người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu ở những đội bóng đua trụ hạng.

Tin bóng đá 19-5: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 19-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Thanh Hóa gặp khó ở trận quyết đấu HAGL tại vòng 24 V-League 2025/2026; HLV Ancelotti hé lộ lý do chọn Neymar tham dự World Cup 2026; “Thần đồng” của ĐT Tây Ban Nha lỡ 2 trận đấu tại World Cup 2026…

Tin bóng đá 18-5: CLB CAHN nhận án kỷ luật ngay sau chức vô địch V-League 2025/26
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN nhận án kỷ luật ngay sau chức vô địch V-League 2025/2026; HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League; HLV Arteta gửi thông điệp khẩn tới CĐV trước thời khắc vàng…

Bất ngờ cái tên rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026
VOV.VN - CLB TP.HCM bất ngờ lao dốc và rơi vào vòng xoáy trụ hạng V-League 2025/2026 sau chuỗi trận đáng thất vọng.

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026
VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026.

Sau vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm trước 3 vòng đấu
VOV.VN - Sau vòng 23 V-League 2025/2026, CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn đang rất căng thẳng...

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN vô địch, hấp dẫn đua trụ hạng
VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất, CLB CAHN chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu trong khi cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều diễn biến hấp dẫn.

CLB CAHN vô địch V-League 2025/2026: Khẳng định tham vọng
VOV.VN - CLB CAHN chính thức vô địch V-League 2025/2026 như một lời khẳng định cho tham vọng thống trị các giải đấu quốc nội của đội bóng này.

Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League
VOV.VN - Alan và Đình Bắc tranh đá phạt đền trong ngày CLB CAHN vô địch V-League sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa.

