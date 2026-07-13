Anh – Argentina bán kết World Cup 2026: “Lá bùa lịch sử” ủng hộ Messi và đồng đội

Argentina bước vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước Thụy Sỹ ở tứ kết. Trận đấu đó một lần nữa cho thấy bản lĩnh và cả chút may mắn luôn song hành cùng La Albiceleste ở thời khắc quyết định.

Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau trận thắng kịch tính trước Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê, đây là lần thứ ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất Argentina góp mặt ở bán kết. Đội bóng Nam Mỹ từng vào vòng 4 đội mạnh nhất các năm 2014, 2022 và giờ là 2026, chỉ vắng mặt vào năm 2018.

Đáng chú ý, trong hai lần gần nhất lọt vào bán kết trước giải đấu năm nay, Argentina đều tiến thẳng tới chung kết. Năm 2014, đại diện Nam Mỹ vượt qua Hà Lan trên loạt luân lưu, còn năm 2022, Messi và đồng đội đánh bại Croatia trước khi đăng quang sau trận chung kết nghẹt thở với Pháp.

Nhìn xa hơn, Argentina từng nhiều lần thể hiện bản lĩnh ở bán kết World Cup trong lịch sử. Argentina đánh bại Mỹ 6-1 năm 1930, vượt qua Bỉ 2-0 năm 1986 và hạ Italia trên loạt luân lưu ở giải đấu năm 1990.

Điểm đặc biệt là trước World Cup 2026, Argentina chưa từng thất bại ở bán kết World Cup. Thành tích toàn thắng này được xem như “lá bùa lịch sử”, tiếp thêm niềm tin lớn cho Messi và các đồng đội.

Trong khi đó, ĐT Anh cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể ở các kỳ World Cup gần đây. Tam sư đã hai lần lọt vào bán kết trong ba kỳ gần nhất, bao gồm năm 2018 và 2026.

Jude Bellingham cùng Harry Kane là những "khẩu đại pháo" quan trọng trên mặt trận tấn công của ĐT Anh. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ đội bóng xứ sương mù ở vòng đấu này. Năm 2018, Anh thua Croatia ở bán kết và tiếp tục thất bại trước Bỉ trong trận tranh hạng ba.

Xa hơn, Anh từng vào bán kết các năm 1966 và 1990 với hai kết cục trái ngược. Đội bóng xứ sở sương mù lên ngôi vô địch năm 1966 nhưng lại nhận thất bại trước Tây Đức trên chấm luân lưu ở chung kết World Cup 1990.

Trận bán kết sắp tới còn đặc biệt hơn bởi Lionel Messi chưa từng đối đầu ĐT Anh trong sự nghiệp quốc tế. Dù đã chơi hơn 200 trận cho Argentina, El Pulga vẫn chưa một lần chạm trán Tam sư.

Nguyên nhân bắt nguồn từ án treo giò ở trận ra mắt năm 2005 khiến Messi bỏ lỡ trận giao hữu với Anh. Kể từ đó đến nay, hai đội không có thêm cơ hội đối đầu ở cấp độ đội tuyển.

Messi cũng thừa nhận chỉ biết về những cuộc đối đầu kinh điển giữa hai đội qua video, đặc biệt là trận tứ kết năm 1986. Vì vậy, màn so tài sắp tới không chỉ là thử thách lớn mà còn mang ý nghĩa rất riêng với siêu sao này.

Lần gần nhất Anh và Argentina gặp nhau là tại World Cup 2002 với chiến thắng 1-0 thuộc về Tam sư. Sau hơn hai thập kỷ, hai thế lực lớn của bóng đá thế giới mới lại chạm trán trong một trận cầu mang tính “sống còn”.

Với lịch sử ủng hộ Argentina và khát khao của ĐT Anh, trận bán kết World Cup 2026 hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Đây sẽ là nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, để tìm ra đội xứng đáng bước vào trận chung kết.

Dự đoán kết quả trận Anh vs Argentina vòng bán kết World Cup 2026 Anh thắng 25% (1 bình chọn) Argentina thắng 75% (3 bình chọn) Tổng bình chọn: 4

Thành tích ở bán kết World Cup của Argentina 1930: Argentina 6-1 Mỹ 1986: Argentina 2-0 Bỉ 1990: Argentina 1-1 Italia (Argentina thắng luân lưu 4-3) 2014: Argentina 0-0 Hà Lan (Argentina thắng luân lưu 4-2) 2022: Argentina 3-0 vs Croatia

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026 VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Anh vs Argentina trước vòng bán kết World Cup 2026.