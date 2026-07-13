So sánh cơ hội vô địch của 4 đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2026

World Cup 2026 đã xác định được 2 cặp đấu bán kết là Pháp đối đầu Tây Ban Nha và Anh chạm trán Argentina. Đáng chú ý, cả 4 đội đều từng vô địch giải đấu và được đánh giá là ứng viên nặng ký tại World Cup 2026.

Theo tính toán của Opta trước vòng bán kết World Cup 2026, Pháp là đội có cơ hội vô địch lớn nhất. Trong khi đó, Argentina là đội có khả năng đăng quang thấp nhất, dù đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Anh là 4 đội góp mặt tại bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, Opta đánh giá khả năng vô địch World Cup 2026 của Pháp là 34,05% còn cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu của Argentina là 20,55%.

Trong khi đó, Tây Ban Nha được đánh giá có 23,45% cơ hội và Anh được đánh có 21,94% cơ hội vô địch World Cup 2026.

Ở trận bán kết đầu tiên diễn ra lúc 2h ngày 15/7, Pháp được đánh giá có cơ hội 57,7% cơ hội giành chiến thắng còn Tây Ban Nha có 42,3% khả năng lọt vào chung kết.

Tại trận bán kết thứ hai diễn ra lúc 2h ngày 16/7, Anh được Opta đánh giá nhỉnh hơn khi có 50,94% cơ hội chiến thắng còn khả năng Argentina chiến thắng là 49,06%.