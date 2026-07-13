Siêu máy tính dự đoán đội vào chung kết World Cup 2026

Sau 100 trận đấu, World Cup 2026 chỉ còn lại bốn đội tuyển mạnh nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Theo phân nhánh, Pháp sẽ đối đầu với Tây Ban Nha còn Anh đọ sức với Argentina.

Siêu máy tính Opta dự đoán, Pháp và Anh là hai đội có cơ hội cao hơn trong việc giành vé vào chung kết World Cup 2026. Theo đó, Pháp có 57,7% cơ hội vào chung kết, con số này của Tây Ban Nha là 42,3%. Trong khi đó, Anh có 50,9% vào chung kết, còn Argentina là 49,1%.

Cũng theo Opta, Pháp đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch với 34% khả năng đăng quang. Pháp đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, sau các năm 2018 và 2022.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026.

Động lực lớn của tuyển Pháp đến từ phong độ bùng nổ của Kylian Mbappe với 8 bàn thắng, ngang bằng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Bên cạnh đó, Ousmane Dembele cũng đã có 5 pha lập công, giúp Pháp trở thành đội tuyển thứ hai trong 50 năm qua sở hữu hai cầu thủ cùng ghi từ 5 bàn trở lên tại một kỳ World Cup, sau Brazil năm 2002. Tuy nhiên, ngay sau đó, Anh cũng tái lập thành tích này khi Harry Kane và Jude Bellingham cùng chạm mốc 6 bàn.

Chiến thắng trước Morocco còn giúp HLV Didier Deschamps lập cột mốc lịch sử với 20 trận thắng tại World Cup, nhiều nhất trong lịch sử các HLV. Trận bán kết gặp Tây Ban Nha cũng sẽ là trận World Cup thứ 26 ông dẫn dắt tuyển Pháp, chính thức vượt qua kỷ lục của Helmut Schön.

Ở phía bên kia, Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự ổn định với chuỗi 36 trận bất bại (27 thắng, 9 hòa) – dài nhất lịch sử đội tuyển. Dù vừa để thủng lưới lần đầu tiên tại giải sau 649 phút giữ sạch lưới, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn được Opta đánh giá có 23,4% khả năng vô địch.

Siêu máy tính dự đoán cơ hội vào chung kết và vô địch của các đội tại World Cup 2026.

Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh cũng hứa hẹn rất hấp dẫn. Argentina đang là đương kim vô địch, còn Anh quyết tâm chấm dứt cơn khát World Cup kéo dài từ năm 1966. Với Lionel Messi, Harry Kane và Jude Bellingham đều đạt phong độ cao, cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào chung kết được dự báo sẽ vô cùng quyết liệt.

Theo dự đoán của siêu máy tính, trong số 4 đội vào bán kết World Cup 2026, đương kim vô địch Argentina có cơ hội vô địch thấp nhất. Đại diện Nam Mỹ chỉ có 20,6% cơ hội lên ngôi trên đất Mỹ.