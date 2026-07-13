English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Song tấu Olise - Mbappe bay cao

Thứ Hai, 08:00, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết, Michael Olise và Kylian Mbappe tạo ra thống kê ấn tượng.

Theo thống kê của trang chủ FIFA, tiền vệ Michael Olise đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết. Ngôi sao của Pháp đã có 5 pha dọn cỗ cho các đồng đội lập công tại giải đấu năm nay.

Xếp ngay phía sau Michael Olise là 3 cầu thủ sở hữu 4 pha kiến tạo ở World Cup 2026 gồm Martin Odegaard (Na Uy), Brahim Diaz (Morocco) và Bruno Guimaraes (Brazil). Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này không còn cơ hội nâng cao thành tích khi đội nhà đã bị loại.

bang xep hang vua kien tao world cup 2026 song tau olise - mbappe bay cao hinh anh 1
Olise và Mbappe đang là nguồn cảm hứng trên hàng tấn công của Pháp ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
bang xep hang vua kien tao world cup 2026 song tau olise - mbappe bay cao hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết. (Ảnh: FIFA)

Những cầu thủ sở hữu 3 pha kiến tạo ở World Cup 2026 đang được FIFA xếp đồng hạng 5 trong danh sách gồm: Kylian Mbappe (Pháp), Roberto Alvarado (Mexico), Bukayo Saka (Anh), Florian Wirtz (Đức), Anthony Gordon (Anh), Andreas Schjelderup (Na Uy) và Alexander Isak (Thụy Điển).

Trong đó, Kylian Mbappe cùng Bukayo Saka và Anthony Gordon vẫn còn cơ hội nâng cao số pha kiến tạo ở World Cup 2026 để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Michael Olise.

Đặc biệt, Kylian Mbappe đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 khi có cùng 8 bàn thắng như Lionel Messi nhưng hơn số pha kiến tạo (3 so với 2). Sự toàn diện ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo hứa hẹn đưa Kylian Mbappe trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

BXH Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đứt mạch ghi bàn, Bellingham bứt phá
BXH Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đứt mạch ghi bàn, Bellingham bứt phá

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026, Messi đứt mạch ghi bàn ở trận gặp Thụy Sĩ, Bellingham bứt phá với cú đúp trước Na Uy.

BXH Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đứt mạch ghi bàn, Bellingham bứt phá

BXH Vua phá lưới World Cup 2026: Messi đứt mạch ghi bàn, Bellingham bứt phá

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026, Messi đứt mạch ghi bàn ở trận gặp Thụy Sĩ, Bellingham bứt phá với cú đúp trước Na Uy.

Embolo nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Thụy Sĩ "tố" trọng tài phá hỏng trận đấu
Embolo nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Thụy Sĩ "tố" trọng tài phá hỏng trận đấu

VOV.VN - HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ cho rằng trọng tài đã phá hỏng trận tứ kết World Cup 2026 khi rút thẻ đỏ với Breel Embolo.

Embolo nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Thụy Sĩ "tố" trọng tài phá hỏng trận đấu

Embolo nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Thụy Sĩ "tố" trọng tài phá hỏng trận đấu

VOV.VN - HLV Murat Yakin của Thụy Sĩ cho rằng trọng tài đã phá hỏng trận tứ kết World Cup 2026 khi rút thẻ đỏ với Breel Embolo.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Nghẹt thở 2 trận đại chiến trong mơ
Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Nghẹt thở 2 trận đại chiến trong mơ

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026 với 2 trận đại chiến trong mơ Pháp gặp Tây Ban Nha và Anh chạm trán Argentina.

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Nghẹt thở 2 trận đại chiến trong mơ

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026: Nghẹt thở 2 trận đại chiến trong mơ

VOV.VN - Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026 với 2 trận đại chiến trong mơ Pháp gặp Tây Ban Nha và Anh chạm trán Argentina.

Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup
Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

VOV.VN - Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 10 pha kiến tạo ở đấu trường World Cup sau khi tung đường chuyền để Mac Allister ghi bàn ở trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1.

Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

Messi tạo nên thống kê vô tiền khoáng hậu tại World Cup

VOV.VN - Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có 10 pha kiến tạo ở đấu trường World Cup sau khi tung đường chuyền để Mac Allister ghi bàn ở trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1.

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?
Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, dàn sao Pháp và Tây Ban Nha từng liên tiếp đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025/2026.

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao?

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, dàn sao Pháp và Tây Ban Nha từng liên tiếp đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế