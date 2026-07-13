Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Song tấu Olise - Mbappe bay cao

Theo thống kê của trang chủ FIFA, tiền vệ Michael Olise đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết. Ngôi sao của Pháp đã có 5 pha dọn cỗ cho các đồng đội lập công tại giải đấu năm nay.

Xếp ngay phía sau Michael Olise là 3 cầu thủ sở hữu 4 pha kiến tạo ở World Cup 2026 gồm Martin Odegaard (Na Uy), Brahim Diaz (Morocco) và Bruno Guimaraes (Brazil). Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này không còn cơ hội nâng cao thành tích khi đội nhà đã bị loại.

Olise và Mbappe đang là nguồn cảm hứng trên hàng tấn công của Pháp ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cập nhật bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết. (Ảnh: FIFA)

Những cầu thủ sở hữu 3 pha kiến tạo ở World Cup 2026 đang được FIFA xếp đồng hạng 5 trong danh sách gồm: Kylian Mbappe (Pháp), Roberto Alvarado (Mexico), Bukayo Saka (Anh), Florian Wirtz (Đức), Anthony Gordon (Anh), Andreas Schjelderup (Na Uy) và Alexander Isak (Thụy Điển).

Trong đó, Kylian Mbappe cùng Bukayo Saka và Anthony Gordon vẫn còn cơ hội nâng cao số pha kiến tạo ở World Cup 2026 để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Michael Olise.

Đặc biệt, Kylian Mbappe đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 khi có cùng 8 bàn thắng như Lionel Messi nhưng hơn số pha kiến tạo (3 so với 2). Sự toàn diện ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo hứa hẹn đưa Kylian Mbappe trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026.