Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina hứa hẹn tái hiện một trong những cặp đấu giàu duyên nợ bậc nhất lịch sử bóng đá. Đây sẽ là lần thứ sáu hai đội tuyển chạm trán nhau tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Xét về thành tích đối đầu, ĐT Anh đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng trong 5 lần gặp trước đó. Tuy nhiên, Argentina lại chiếm ưu thế ở các trận knock-out khi thắng 2/3 lần đối đầu mang tính loại trực tiếp.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 16/7. (Ảnh: FIFA)

Mối duyên nợ giữa hai đội bắt đầu từ World Cup 1962 với chiến thắng 3-1 nghiêng về Anh ở vòng bảng. Bốn năm sau, Tam sư tiếp tục đánh bại Argentina 1-0 tại tứ kết trên hành trình lên ngôi vô địch.

Argentina tạo dấu ấn đậm nét tại World Cup 1986 bằng chiến thắng 2-1 trước Anh ở tứ kết. Trận đấu này đi vào lịch sử với “Bàn tay của Chúa” và siêu phẩm solo của Diego Maradona.

Đến World Cup 1998, hai đội hòa 2-2 sau 120 phút trước khi Argentina thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là năm 2002, khi Anh thắng 1-0 nhờ cú đá phạt đền của David Beckham.

Sau hơn hai thập kỷ, Anh và Argentina mới tái ngộ tại World Cup trong bối cảnh cả hai đều đang tiến gần giấc mơ vô địch. Cuộc đọ sức tại bán kết lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về chuyên môn mà còn cả lịch sử.

Hành trình của ĐT Anh tại World Cup 2026 không quá áp đảo nhưng lại rất bản lĩnh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Tam sư thi đấu lì lợm và hiệu quả để góp mặt ở bán kết lần thứ tư.

Những nhân tố như Harry Kane và Jude Bellingham đóng vai trò quan trọng trong thành công của Anh. Đặc biệt, Bellingham đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với các bàn thắng quan trọng ở vòng knock-out.

Trong khi đó, Argentina trải qua hành trình đầy khó khăn ở giai đoạn loại trực tiếp. Sau vòng bảng thuyết phục, đội bóng Nam Mỹ phải rất vất vả mới vượt qua Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ để tiến vào bán kết.

Lionel Messi tiếp tục là đầu tàu khi ghi 8 bàn và liên tục phá vỡ các kỷ lục. Tuy nhiên, sức mạnh tập thể và sự gắn kết mới là nền tảng giúp Argentina duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Thống kê lịch sử đối đầu Anh vs Argentina tại World Cup 1962 (Vòng bảng): Argentina 1-3 Anh 1966 (Tứ kết): Argentina 0-1 Anh 1986 (Tứ kết): Argentina 2-1 Anh 1998 (Vòng 16 đội): Argentina 2-2 Anh (Argentina thắng 4-3 luân lưu) 2002 (Vòng bảng): Argentina 0-1 Anh

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