Xác định 8 đội vào tứ kết World Cup 2026

Sau loạt trận đêm 7/7 rạng sáng 8/7, World Cup 2026 đã xác định chủ nhân 2 tấm vé cuối cùng vào tứ kết. Argentina lội ngược dòng thắng Ai Cập 3-2. Thụy Sĩ đánh bại Colombia 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Trước đó, vòng 16 đội World Cup 2026 đã chứng kiến Morocco thắng Canada 3-0, Pháp hạ Paraguay 1-0, Na Uy quật ngã Brazil 2-1, Anh vượt qua Mexico 3-2, Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, Bỉ quật ngã Mỹ 4-1.

4 cặp đấu vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Tại vòng 16 đội World Cup 2026, cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia là trận duy nhất đi tới hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Trong khi đó, 7 cặp đấu còn lại đều được phân định thắng thua ngay sau 90 phút thi đấu chính thức.

Trong 8 đội vào tứ kết World Cup 2026, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ và Morocco là đại diện duy nhất của châu Phi. Bóng đá châu Âu có tới 6 đại diện vào tứ kết là Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ.

Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ đối đầu với Morocco vào lúc 3h ngày 10/7, Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ lúc 2h ngày 11/7, Anh sẽ chạm trán Na Uy vào lúc 4h ngày 12/7, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ lúc 8h ngày 12/7.