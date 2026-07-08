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Argentina vào tứ kết World Cup 2026, Messi thiết lập thêm kỷ lục khủng

Thứ Tư, 05:00, 08/07/2026
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VOV.VN - Messi tỏa sáng giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.

Argentina tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, dù bị dẫn 0-2 đến phút 78. Đây là trận đấu mà siêu sao Messi tiếp tục sắm vai người hùng, khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo.

Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên một đội bóng bị dẫn cách biệt từ hai bàn trở lên ở thời điểm muộn như vậy, nhưng vẫn giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức tại một kỳ World Cup.

Ở trận đấu này, Argentina tưởng chừng đã dừng bước khi Yasser Ibrahim và Mostafa Zico giúp Ai Cập dẫn trước hai bàn, trong khi Lionel Messi còn sút hỏng phạt đền ở hiệp một. Tuy nhiên, Cristian Romero, Messi và Enzo Fernández lần lượt lập công để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

argentina vao tu ket world cup 2026, messi thiet lap them ky luc khung hinh anh 1
Argentina ngược dòng khó tin trước Ai Cập (Ảnh: 433).

Dù đá hỏng phạt đền, Messi vẫn ghi dấu ấn với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Siêu sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup sút hỏng hai quả phạt đền trong cùng một kỳ giải (không tính loạt luân lưu).

Đồng thời, anh cân bằng kỷ lục 14 lần ra sân ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup của Miroslav Klose, nâng chuỗi ghi bàn tại World Cup 2026 lên 9 trận liên tiếp và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận knock-out liên tiếp trong lịch sử giải đấu. Messi cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 21, tiếp tục độc chiếm vị trí số một.

argentina vao tu ket world cup 2026, messi thiet lap them ky luc khung hinh anh 2
Argentina vào tứ kết World Cup 2026.

Trong khi đó, bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernández ở phút 91 phút 55 giây không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn đi vào lịch sử với tư cách bàn thắng thứ 3.000 tại các kỳ World Cup, đồng thời là bàn thắng quyết định muộn nhất của một cầu thủ Argentina trong thời gian thi đấu chính thức ở một trận đấu World Cup.

PV/VOV.VN
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