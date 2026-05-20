Kết quả bóng đá hôm nay 20/5: Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

Thứ Tư, 05:18, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 20/5, Man City bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó giúp Arsenal lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu.

Man City bế tắc trước Bournemouth

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 5, Jeremy Doku tung cú dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Bournemouth.

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả. Phút 12, Semenyo băng xuống dứt điểm tung lưới Man City, song trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Bournemouth gây ra vô vàn khó khăn cho Man City (Ảnh: Reuters).

Bournemouth chơi đầy tự tin và liên tục tạo ra sức ép. Phút 15, Evanilson khiến hàng thủ đội khách chao đảo với cú sút căng trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Trong khi đó, Haaland bị các hậu vệ Bournemouth theo kèm chặt, khiến tiền đạo người Na Uy gặp nhiều khó khăn trong các tình huống xử lý bóng.

Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 39. Từ tình huống có bóng trước vòng cấm, Kroupi dứt điểm hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn Donnarumma hoàn toàn bất lực nhìn Bournemouth vượt lên dẫn trước 1-0.

Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

Sau giờ nghỉ, Man City gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngay phút 46, Haaland tung đường chọc khe thuận lợi cho O'Reilly thoát xuống đối mặt, nhưng cầu thủ này không thể chiến thắng thủ môn Bournemouth.

Bournemouth tiếp tục cho thấy sự khó chịu với lối chơi phản công sắc bén. Phút 52, Evanilson tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng Donnarumma đã kịp cứu thua cho đội khách.

Nhằm xoay chuyển tình thế, HLV Pep Guardiola thực hiện liên tiếp ba sự thay đổi ở phút 56 khi tung Phil Foden, Cherki và Savinho vào sân thay Bernardo Silva, Kovacic và Semenyo.

HLV Pep Guardiola không thể đánh bại Bournemouth (Ảnh: Reuters).

Dẫu vậy, Bournemouth vẫn kiểm soát tốt khu trung tuyến bằng khả năng tranh chấp quyết liệt. Man City liên tục chuyền hỏng và không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng cho Haaland.

Những phút cuối trận diễn ra cực kỳ căng thẳng. Phút 89, Donnarumma cứu thua xuất sắc sau pha phản công tốc độ của Bournemouth. Chỉ một phút sau, Brooks thoát xuống đối mặt nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Đến phút 90+5, Man City cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Haaland tỏa sáng. Tuy nhiên, bàn thắng muộn màng của tiền đạo người Na Uy không đủ giúp Man City cứu vãn cuộc đua vô địch.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Trận hòa trên sân Bournemouth khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola đánh rơi điểm số quyết định, qua đó tạo điều kiện để Arsenal chính thức lên ngôi tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026 sớm 1 vòng đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
PV/VOV.VN
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal chờ vô địch sớm
Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal thắng tối thiểu, chờ vô địch Ngoại hạng Anh
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Burnley vòng 37 Ngoại hạng Anh
Arsenal có thể vô địch ngoại hạng Anh sớm một vòng đấu
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal vững vàng trên ngôi đầu
Kết quả bóng đá hôm nay 11/5: Arsenal có chiến thắng quan trọng
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận West Ham vs Arsenal
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 36 Ngoại hạng Anh: Arsenal đua vô địch với Man City
