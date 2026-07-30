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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/7

Thứ Năm, 07:00, 30/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/7 với những trận đấu quan trọng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/7, giải bóng đá bãi biển Quốc gia 2026 bước vào vòng bán kết. Các trận đấu được tổ chức tại bãi biển đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

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Ảnh: VFF. 

Vào lúc 17h, Đà Nẵng gặp Quy Nhơn ở trận bán kết 1 trong khi trận bán kết 2 diễn ra lúc 18h30 là màn so tài giữa Huế và Tây Ninh. 2 đội thắng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. 

Giải bóng đá bãi biển Quốc gia 2026 nằm trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia do VFF tổ chức. Giải năm nay diễn ra ở Gia Lai từ 23/7 đến 1/8/2026. Các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết trước khi bước vào các trận tranh hạng Ba và Chung kết để xác định nhà vô địch.

Giải đấu năm nay là cơ sở để VFF tuyển chọn VĐV cho đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia nhằm tham dự vòng loại giải bóng đá bãi biển châu Á trong thời gian tới. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/7, 2 đội U14 Hà Nội FC và U14 Ninh Bình sẽ tham dự các trận đấu ở giải giao hữu Diamond Cup U14 Thái Lan 2026. Trong lượt trận hôm nay, Hà Nội FC gặp Assumption United lúc 10h trong khi Ninh Bình đấu Muangthong United lúc 15h. 

PV/VOV.VN
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