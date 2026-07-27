ASEAN Cup 2026: Indonesia thận trọng khi so tài Campuchia

Sau lượt trận đầu được nghỉ, Indonesia sẽ đối đầu với Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 27/7 trên sân Pakansari.

Đây là lần đầu tiên HLV John Herdman của Indonesia dẫn dắt Garuda thi đấu trên sân vận động này. Trước đó, chiến lược gia người Anh chỉ cùng đội tuyển Indonesia thi đấu tại sân Gelora Bung Karno.

Dù thừa nhận bầu không khí tại Pakansari khác với Gelora Bung Karno, HLV John Herdman kỳ vọng người hâm mộ ở Bogor sẽ lấp kín các khán đài để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Indonesia.

Trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 27/7.

HLV John Herdman cho biết: “Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Bầu không khí có phần khác so với khi chúng tôi thi đấu tại Gelora Bung Karno, nhưng toàn đội rất háo hức được ra sân ở Bogor. Chúng tôi cũng rất mong chờ được thi đấu trước người hâm mộ Bogor và hy vọng sân vận động sẽ chật kín khán giả để cổ vũ đội tuyển Indonesia trong trận đấu quan trọng với Campuchia”.

Nói về sự chuẩn bị của Indonesia cho ASEAN Cup 2026, HLV John Herdman cho biết: “Các cầu thủ đã xây dựng được sự gắn kết trong thời gian tập huấn tại Bali. Tinh thần của toàn đội rất tốt. Về mặt chiến thuật, chúng tôi cũng thấy những tín hiệu tiến bộ. Đội bóng ngày càng gắn kết cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Indonesia là ứng viên nặng ký cho chức vô địch ASEAN Cup 2026. Dù đối đầu với Campuchia bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng HLV John Herdman vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ, ông cho biết: “Campuchia đã thi đấu một trận nên họ có nhịp thi đấu tốt và sẵn sàng cho cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm là xây dựng bản sắc chiến thuật, sự kết nối, tính gắn kết và tinh thần thi đấu của toàn đội.

Chúng tôi đã nghiên cứu Campuchia. Họ là đội bóng có tổ chức, thi đấu kỷ luật và sẽ mang đến nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Indonesia cần tập trung vào những gì toàn đội có thể làm cùng nhau. Nếu thể hiện đúng khả năng, chúng tôi sẽ có cơ hội giành kết quả tích cực”.

Trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia tại bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h30 hôm nay 27/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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