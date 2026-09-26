Đoàn thể thao Trung Quốc cán mốc 100 HCV tại ASIAD 2026

Sáng 26/9, đoàn thể thao Trung Quốc đã chính thức cán mốc 100 HCV tại ASIAD 2026. HCV thứ 100 mà các VĐV Trung Quốc giành được thuộc về Wang Nan môn canoeing nội dung kayak đơn nữ 500m. Tay chèo 26 tuổi về nhất với thành tích 1 phút 55 giây 999, bỏ xa người đoạt HCB đến gần 2 giây.

Ảnh: Reuters.

Tính đến 9h35 phút sáng 26/9 (giờ Việt Nam), các VĐV Trung Quốc đã giành được 100 HCV, 38 HCB và 25 HCĐ, vượt trội hoàn toàn so với đoàn chủ nhà Nhật Bản ở phía sau với chỉ 29 HCV.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự thống trị ở sân chơi ASIAD khi giành được gần một nửa số HCV đã được trao của Đại hội sau hơn 6 ngày tranh tài chính thức.

Trong số 100 HCV mà các VĐV Trung Quốc đã giành được, môn bơi để lại ấn tượng lớn nhất với 30 HCV cùng hàng loạt kỷ lục châu Á, kỷ lục thế giới được thiết lập bởi những kình ngư vẫn còn rất trẻ.

VĐV điền kinh Chen Yu Jie của đoàn thể thao Trung Quốc. (Ảnh: Gia Cát).

Ở môn điền kinh, đoàn Trung Quốc dù chưa hoàn toàn vượt trội nhưng cũng đã vươn lên xếp nhất với 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, HCV mới nhất thuộc về VĐV chạy 100m nữ chưa tròn 18 tuổi - Chen Yu Jie.

Đoàn thể thao Trung Quốc đã liên tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của ASIAD từ năm 1982 đến nay. Ở kỳ ASIAD gần nhất được tổ chức năm 2023, các VĐV Trung Quốc đã giành đến 201 HCV.

Năm nay, vẫn còn hơn 200 bộ huy chương được trao trong những ngày thi đấu kế tiếp nên việc Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục vượt mốc 200 HCV là hoàn toàn có thể.