English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đoàn thể thao Trung Quốc cán mốc 100 HCV tại ASIAD 2026

Thứ Bảy, 10:01, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đoàn thể thao Trung Quốc cán mốc 100 HCV tại ASIAD 2026 với người chiến thắng mới nhất là VĐV Wang Nan môn canoeing.

Sáng 26/9, đoàn thể thao Trung Quốc đã chính thức cán mốc 100 HCV tại ASIAD 2026. HCV thứ 100 mà các VĐV Trung Quốc giành được thuộc về Wang Nan môn canoeing nội dung kayak đơn nữ 500m. Tay chèo 26 tuổi về nhất với thành tích 1 phút 55 giây 999, bỏ xa người đoạt HCB đến gần 2 giây. 

Doan the thao trung quoc can moc 100 hcv tai asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: Reuters.

Tính đến 9h35 phút sáng 26/9 (giờ Việt Nam), các VĐV Trung Quốc đã giành được 100 HCV, 38 HCB và 25 HCĐ, vượt trội hoàn toàn so với đoàn chủ nhà Nhật Bản ở phía sau với chỉ 29 HCV. 

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự thống trị ở sân chơi ASIAD khi giành được gần một nửa số HCV đã được trao của Đại hội sau hơn  6 ngày tranh tài chính thức. 

Trong số 100 HCV mà các VĐV Trung Quốc đã giành được, môn bơi để lại ấn tượng lớn nhất với 30 HCV cùng hàng loạt kỷ lục châu Á, kỷ lục thế giới được thiết lập bởi những kình ngư vẫn còn rất trẻ. 

Doan the thao trung quoc can moc 100 hcv tai asiad 2026 hinh anh 2
VĐV điền kinh Chen Yu Jie của đoàn thể thao Trung Quốc. (Ảnh: Gia Cát). 

Ở môn điền kinh, đoàn Trung Quốc dù chưa hoàn toàn vượt trội nhưng cũng đã vươn lên xếp nhất với 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, HCV mới nhất thuộc về VĐV chạy 100m nữ chưa tròn 18 tuổi - Chen Yu Jie. 

Đoàn thể thao Trung Quốc đã liên tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của ASIAD từ năm 1982 đến nay. Ở kỳ ASIAD gần nhất được tổ chức năm 2023, các VĐV Trung Quốc đã giành đến 201 HCV. 

Năm nay, vẫn còn hơn 200 bộ huy chương được trao trong những ngày thi đấu kế tiếp nên việc Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục vượt mốc 200 HCV là hoàn toàn có thể. 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9 ở đâu?
Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9 ở đâu?

VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9 ở đâu?

Xem trực tiếp Việt Nam vs Philippines FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9 ở đâu?

VOV.VN - Trận đấu giữa Việt Nam vs Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9.

Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9: Nguyễn Thùy Linh thắng dễ đối thủ Indonesia
Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9: Nguyễn Thùy Linh thắng dễ đối thủ Indonesia

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9, người hâm mộ kỳ vọng các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ.

Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9: Nguyễn Thùy Linh thắng dễ đối thủ Indonesia

Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9: Nguyễn Thùy Linh thắng dễ đối thủ Indonesia

VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9, người hâm mộ kỳ vọng các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam có thể tạo ra những bất ngờ.

Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 26/9/2026 trên sân vận động Toyota.

Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 26/9/2026 trên sân vận động Toyota.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ chính thức khởi đầu hành trình với trận đấu đầu tiên vào ngày 27/9.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nam ASIAD 2026, ĐT Việt Nam sẽ chính thức khởi đầu hành trình với trận đấu đầu tiên vào ngày 27/9.

U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026
U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 26/9, ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam rời Nhật Bản để về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASIAD 2026. Chuyến bay khởi hành lúc 9h30 (giờ Nhật Bản) từ sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya) và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 (giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 26/9, ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam rời Nhật Bản để về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASIAD 2026. Chuyến bay khởi hành lúc 9h30 (giờ Nhật Bản) từ sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya) và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 (giờ Việt Nam).

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế