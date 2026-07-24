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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: ĐT Việt Nam ra trận

Thứ Sáu, 07:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7, ĐT Việt Nam thi đấu trận đầu tiên ở ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Timor Leste.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7, ĐT Việt Nam ra sân trận đầu tiên ở ASEAN Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là ĐT Timor Leste. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20h30 trên sân Chonburi ở Thái Lan.

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ĐT Việt Nam tập luyện trước ASEAN Cup 2026. (Ảnh: TH). 

Với tư cách là ĐKVĐ, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và cơ hội chiến thắng của Quang Hải cùng các đồng đội là rất lớn.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7, bóng đá trong nước còn sôi động với nhiều giải đấu cấp quốc gia. Tại giải Futsal HDBank VĐQG 2026, các trận đấu của vòng 14 sẽ được tổ chức tại  nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Vào lúc 14h, Sài Gòn Titans đấu Hà Nội trong khi lúc 17h là trận Trẻ TP.HCM đấu Luxury Hạ Long. Đây là những trận đấu cuối cùng của các đội bóng này tại mùa giải năm nay.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 do VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức. Năm nay là mùa giải thứ 10 liên tiếp VOV phối hợp với VFF và HDBank tổ chức các giải Futsal Quốc gia.

Sự phối hợp hiệu quả của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và quảng bá đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước, qua đó nâng cao vị thế và sức hút của Futsal Việt Nam thời gian qua.

Tại giải U17 Quốc gia, 2 trận tứ kết đầu tiên sẽ diễn ra đồng loạt lúc 15h hôm nay. Thể Công Viettel I đấu Huế trong khi CLB Bóng đá TP.HCM đấu Đà Nẵng.

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Ảnh: BTC giải Futsal HDBank VĐQG. 

Tại giải bóng đá nữ VĐQG, giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh hôm nay với 3 trận của vòng 8. Hà Nội I gặp Hà Nội II trên sân Hà Đông, Hà Nam gặp Thái Nguyên T&T trên sân Hà Nam, TP.HCM I gặp TP.HCM II trên sân Ngãi Giao. Cả 3 trận đều bắt đầu lúc 16h.

Cũng là bóng đá nữ nhưng ở giải đấu dành cho lứa tuổi U16. TP.HCM sẽ gặp Hà Nội trong trận đấu bắt đầu lúc 16h tại sân 3/2 ở tỉnh Sơn La.

Ngoài ra trong hôm nay còn diễn ra 2 trận tại giải bóng đá bãi biển VĐQG là: Quy Nhơn vs Huế (17h) và VietFootball vs TP.HCM (18h30). Bên cạnh đó, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (U11) cũng sẽ chính thức khởi tranh hôm nay với sự tham dự của 24 đội bóng.

PV/VOV.VN
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