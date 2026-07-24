ĐT Việt Nam có giá trị đội hình cao hơn 6 lần so với ĐT Timor Leste

Tại ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đang được đánh giá rất cao khi đang là đương kim vô địch giải đấu. Điều đó cũng giúp giá trị đội hình của ĐT Việt Nam cao thứ hai tại giải theo định giá từ Transfermarkt.

Hiện tại, ĐT Việt Nam có tổng định giá ở mức 6.63 triệu euro, cao thứ hai giải đấu chỉ sau ĐT Indonesia (19.65). Việc ĐT Indonesia có giá trị cao vượt trội không khó hiểu khi đang sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu.

ĐT Việt Nam được định giá cao thứ hai tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Hoài Thương)

Cầu thủ được định giá cao nhất của ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại là Nguyễn Xuân Son với con số 550.000 euro. Các cầu thủ đứng sau Xuân Son về định giá chuyển nhượng là Quang Hải, Đình Bắc (400.000 euro), Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Nam (325.000 euro),…

ĐT Việt Nam hiện đang được định giá cao hơn cả một thế lực truyền thống trong khu vực là ĐT Thái Lan. Tại ASEAN Cup 2026, ĐT Thái Lan được định giá 5.48 triệu euro, đứng thứ ba tại giải đấu.

Đáng chú ý, đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận mở màn ASEAN Cup 2026 được định giá thấp nhất giải. ĐT Timor Leste được định giá 810.000 euro với cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất là Joao Pedro (200.000 euro), ngoài ra có 9 cầu thủ không được định giá.

Dù vậy, giá trị chuyển nhượng chỉ mang tính chất tham khảo nên ĐT Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận mở màn. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Timor Leste sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 24/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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