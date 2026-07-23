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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U21 SLNA và Thể Công Viettel vào chung kết

Thứ Năm, 22:41, 23/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 23/7: U21 SLNA và Thể Công Viettel vào chung kết VCK Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia – Cúp FPT PLay 2026.

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Chiều 23/7, hai trận bán kết Giải U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play đã diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). U21 SLNA vượt qua U21 Hà Nội sau loạt sút luân lưu, trong khi U21 Thể Công Viettel đánh bại HAGL để giành quyền góp mặt ở trận chung kết.

ket qua bong da viet nam hom nay 23 7 u21 slna va the cong viettel vao chung ket hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ở trận bán kết đầu tiên, U21 Hà Nội nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U21 SLNA cùng thủ môn Cao Văn Bình đã thi đấu chắc chắn để bảo toàn mành lưới. Sau những phút đầu chịu sức ép, đại diện xứ Nghệ dần lấy lại thế trận và tạo được những tình huống đáp trả đáng chú ý.

Phút 28, U21 SLNA có bàn mở tỷ số. Trần Quốc Hòa đi bóng mạnh mẽ từ trung lộ, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút ở góc hẹp. Bóng đi qua hai chân thủ môn Phạm Đình Hải rồi lăn vào lưới, đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-0.

Ít phút sau, U21 SLNA có cơ hội gia tăng cách biệt khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Phùng Văn Nam không thể đánh bại thủ môn Phạm Đình Hải trên chấm 11 m. Ở tình huống đá bồi, tiền đạo này tiếp tục đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

ket qua bong da viet nam hom nay 23 7 u21 slna va the cong viettel vao chung ket hinh anh 2
Ảnh: VFF

Cuối hiệp một, U21 Hà Nội được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay của Phan Văn Thành trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Nguyễn Anh Tiệp dứt điểm thành công, quân bình tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U21 Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Thiên Phú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc. Ít phút sau, đội bóng Thủ đô đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.Ở chiều ngược lại, U21 SLNA vẫn duy trì sự tập trung và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 69, Hồ Hữu Nhật Sang có đường căng ngang nguy hiểm từ cánh phải nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

ket qua bong da viet nam hom nay 23 7 u21 slna va the cong viettel vao chung ket hinh anh 3
Ảnh: VFF

Tại loạt sút cân não, U21 SLNA thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi U21 Hà Nội chỉ ghi được 2 bàn. Đại diện xứ Nghệ giành chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu, qua đó thắng chung cuộc 5-3 để giành tấm vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, U21 Thể Công Viettel thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng 2-0 trước HAGL để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải. Với kết quả này, U21 Hà Nội và HAGL cùng nhận huy chương đồng.

ket qua bong da viet nam hom nay 23 7 u21 slna va the cong viettel vao chung ket hinh anh 4
Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Giải U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play giữa U21 SLNA và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 25/7 trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.

ket qua bong da viet nam hom nay 23 7 u21 slna va the cong viettel vao chung ket hinh anh 5
Ảnh: VFF
ket qua bong da viet nam hom nay 23 7 u21 slna va the cong viettel vao chung ket hinh anh 6
Ảnh: VFF
Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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