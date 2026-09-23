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Bắn súng giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ngày 23/9 ở ASIAD 2026

Thứ Tư, 09:31, 23/09/2026
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VOV.VN - Bắn súng giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ngày 23/9 ở ASIAD 2026 khi các VĐV Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh giành HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Sáng 23/9, thể thao Việt Nam thi đấu rất nhiều nội dung và niềm vui đã sớm đến với các VĐV nước nhà. Ở nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, các VĐV Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc giành HCĐ. HCV thuộc về các VĐV Trung Quốc trong khi đội Hàn Quốc giành HCB. 

ban sung gianh huy chuong dau tien cho the thao viet nam ngay 23 9 o asiad 2026 hinh anh 1
Trịnh Thu Vinh cùng Bùi Thị Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 2026. (Ảnh: Gia Cát). 

Ở nội dung này, các xạ thủ Việt Nam giành tổng cộng 1719 điểm, bằng thành tích của các VĐV Ấn Độ nhưng có nhiều lần bắn được điểm 10 hơn (46 so với 44) nên đã giành được HCĐ. 

Cũng tại nội dung này, Nguyễn Thùy Trang với tổng điểm 577 đã xếp hạng 5 vòng loại và giành quyền vào chung kết cá nhân. Trong khi đó, Thu Vinh xếp hạng 11 và Thu Thủy xếp hạng 25, không được tham dự loạt bắn chung kết. 

ban sung gianh huy chuong dau tien cho the thao viet nam ngay 23 9 o asiad 2026 hinh anh 2
Bảng kết quả chung cuộc nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. (Ảnh: Gia Cát). 

Như vậy, tính đến 9h sáng 23/9 (giờ Việt Nam), Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 1 HCV và 4 HCĐ tại ASIAD 2026. Trong ngày hôm nay, sẽ còn rất nhiều môn thi đấu có khả năng mang về thêm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. 

Trần Tiến/VOV.VN
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