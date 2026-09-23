Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026

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Với 4 điểm, U23 Trung Quốc vẫn chưa thể giành vé. Thậm chí, đội bóng này có nguy cơ bị loại nếu như trắng tay trước U23 UAE. Bên kia chiến tuyến, đội bóng Tây Á cũng chưa tắt hy vọng dù mới giành được 1 điểm. Nếu thắng U23 Trung Quốc, U23 UAE sẽ có nhiều cơ hội để tiến bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Với tính chất ấy nên cuộc so tài này hứa hẹn sẽ rất gay cấn.

Ảnh: CCTV.

Phải thắng nên U23 UAE sẽ dốc sức tấn công. Tuy vậy, hàng công của đội bóng Tây Á không phải biến ảo hay sắc sảo để có thể xuyên thủng lưới U23 Trung Quốc. Sau 2 trận đấu, U23 UAE mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Có thể thấy, khả năng triển khai bóng của Al Menhali và đồng đội khá bế tắc nên thiếu tính đột phá để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.

Muốn thắng, U23 UAE phải biết ghi bàn chứ không đơn thuần là tạo áp lực bằng thế trận. Nhưng với những gì đã thể hiện, niềm tin để đội bóng này phá vỡ phòng tuyến của U23 Trung Quốc là không cao. Ngược lại, U23 Trung Quốc tỏ ra sắc sảo mỗi khi có cơ hội hãm thành. Do đó, U23 Trung Quốc là đội được đánh giá cao hơn.