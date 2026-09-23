Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026
VOV.VN - Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9/2026.
Trực tiếp U23 Trung Quốc vs U23 UAE bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9/2026 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào tứ kết.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 23/9
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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng Việt Nam giành huy chương đồng
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Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Xác định 6 đội vào tứ kết
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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với kỳ vọng có thêm nhiều huy chương từ nhiều môn thể thao khác nhau.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9
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Với 4 điểm, U23 Trung Quốc vẫn chưa thể giành vé. Thậm chí, đội bóng này có nguy cơ bị loại nếu như trắng tay trước U23 UAE. Bên kia chiến tuyến, đội bóng Tây Á cũng chưa tắt hy vọng dù mới giành được 1 điểm. Nếu thắng U23 Trung Quốc, U23 UAE sẽ có nhiều cơ hội để tiến bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Với tính chất ấy nên cuộc so tài này hứa hẹn sẽ rất gay cấn.
Phải thắng nên U23 UAE sẽ dốc sức tấn công. Tuy vậy, hàng công của đội bóng Tây Á không phải biến ảo hay sắc sảo để có thể xuyên thủng lưới U23 Trung Quốc. Sau 2 trận đấu, U23 UAE mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Có thể thấy, khả năng triển khai bóng của Al Menhali và đồng đội khá bế tắc nên thiếu tính đột phá để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.
Muốn thắng, U23 UAE phải biết ghi bàn chứ không đơn thuần là tạo áp lực bằng thế trận. Nhưng với những gì đã thể hiện, niềm tin để đội bóng này phá vỡ phòng tuyến của U23 Trung Quốc là không cao. Ngược lại, U23 Trung Quốc tỏ ra sắc sảo mỗi khi có cơ hội hãm thành. Do đó, U23 Trung Quốc là đội được đánh giá cao hơn.
Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng Việt Nam giành huy chương đồng
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h00 sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV tiếp theo.
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Xác định 6 đội vào tứ kết
VOV.VN - Bảng xếp hạng môn bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất tính đến sáng 23/9, Ban tổ chức đã xác định được 6 đội góp mặt ở vòng tứ kết.
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV và 3 HCĐ, đứng hạng 16.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9, U23 Thái Lan sẽ so tài với U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam.
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam
VOV.VN - Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với kỳ vọng có thêm nhiều huy chương từ nhiều môn thể thao khác nhau.
Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
VOV.VN - Xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026: Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chạm trán U23 Hàn Quốc.