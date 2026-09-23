Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng Việt Nam giành huy chương đồng

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Tính đến sáng 23/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác định được 6 đội giành vé vào tứ kết. Các đội góp mặt gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam ở bảng C và U23 Saudi Arabia cùng U23 Hàn Quốc ở bảng D.

Tại bảng A, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi duy trì thành tích toàn thắng sau các lượt trận đã qua. Ở lượt đấu cuối, hai đội sẽ chạm trán trực tiếp để phân định ngôi nhất nhì trước khi bước vào vòng knock-out.

Trong khi đó, bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi cả 4 đội gồm U23 Iran, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 UAE đều còn cơ hội đi tiếp. Hiện tại, U23 Iran và U23 Trung Quốc tạm nắm lợi thế với cùng 4 điểm, trong khi hai đội còn lại mới chỉ có 1 điểm.

Ở bảng C, U23 Uzbekistan khẳng định sức mạnh với 3 trận toàn thắng để giành ngôi đầu bảng và vé vào tứ kết. U23 Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi đứng nhì bảng với 4 điểm sau 3 lượt trận.

Tại bảng D, U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng sau chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối. Dù nhận thất bại, U23 Saudi Arabia vẫn có vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Với các kết quả này, hai cặp đấu tứ kết đã được xác định là U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan chạm trán U23 Saudi Arabia.