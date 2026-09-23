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Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng Việt Nam giành huy chương đồng

Thứ Tư, 09:30, 23/09/2026
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VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h00 sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV tiếp theo.

Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu ở nhiều môn từ 7h sáng với những kỳ vọng có thể giành HCV tiếp theo.

09:25

Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 23/9: 

HCĐ (1): Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ (10m súng ngắn hơi nữ đồng đội) 

10:41

Thuỳ Trang hoàn thành lượt bắn đầu tiên ở chung kết 10m súng ngắn hơi nữ.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 1
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 2
Ảnh: Gia Cát
10:20
10:17
09:35

Tại nội dung kata đồng đội nam môn karate, ba VĐV Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang hụt tấm HCĐ với tỉ số sít sao 2-3 khi tranh tài với VĐV Malaysia.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 3
Ảnh: Reuters
09:24

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. HCV thuộc về các VĐV Trung Quốc, HCB thuộc về đội Hàn Quốc.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 5
09:20

Tại nội dung 400m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên với thành tích 4:50.21 đã vượt qua vòng loại. Chung kết nội dung dự kiến sẽ diễn ra vào 16h15 chiều nay.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 7
09:07

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Nguyễn Thuỳ Trang vượt qua vòng loại khi đứng ở vị trí thứ 5.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 8
Thuỳ Trang vượt qua vòng loại (Ảnh: Gia Cát)
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 9
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 10
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 11
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 12
Ảnh: Gia Cát
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 14

 

07:33

Tính đến sáng 23/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác định được 6 đội giành vé vào tứ kết. Các đội góp mặt gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam ở bảng C và U23 Saudi Arabia cùng U23 Hàn Quốc ở bảng D.

Tại bảng A, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi duy trì thành tích toàn thắng sau các lượt trận đã qua. Ở lượt đấu cuối, hai đội sẽ chạm trán trực tiếp để phân định ngôi nhất nhì trước khi bước vào vòng knock-out.

Trong khi đó, bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi cả 4 đội gồm U23 Iran, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 UAE đều còn cơ hội đi tiếp. Hiện tại, U23 Iran và U23 Trung Quốc tạm nắm lợi thế với cùng 4 điểm, trong khi hai đội còn lại mới chỉ có 1 điểm.

Ở bảng C, U23 Uzbekistan khẳng định sức mạnh với 3 trận toàn thắng để giành ngôi đầu bảng và vé vào tứ kết. U23 Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi đứng nhì bảng với 4 điểm sau 3 lượt trận.

Tại bảng D, U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng sau chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối. Dù nhận thất bại, U23 Saudi Arabia vẫn có vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Với các kết quả này, hai cặp đấu tứ kết đã được xác định là U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan chạm trán U23 Saudi Arabia.

07:31
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 15
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam.
07:30
truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 16
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 5h30 ngày 23/9.
20:42
20:42
 

 

20:42
20:41

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với việc các VĐV sẽ thi đấu ở 12 môn gồm bóng chuyền bãi biển, bơi lội, bắn súng, cử tạ, đấu kiếm, canoeing, karate, rowing, thể dục dụng cụ, xe đạp, wushu và thể thao điện tử.

Tính đến 20h00 ngày 22/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 16 với 1 HCV, 3 HCĐ. Ba VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ môn karate, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên tại đại hội. 

Với việc có 4 VĐV vào thi đấu bán kết các nội dung đối kháng trong môn wushu, Đoàn Thể thao Việt Nam ít nhất sẽ có thêm 4 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay.

truc tiep asiad 2026 ngay thi dau 23 9 ban sung viet nam gianh huy chuong dong hinh anh 17
Ba VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ (Ảnh: Gia Cát)
Như Đạt/VOV.VN
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