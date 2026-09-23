English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9

Thứ Tư, 05:15, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9, U23 Thái Lan sẽ so tài với U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam.

Lịch bóng đá ASIAD 2026 ngày 23/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu còn lại của vòng bảng môn bóng đá nam.

Tại bảng B tử thần, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 UAE và U23 Iran gặp U23 Triều Tiên. Dù U23 Trung Quốc và U23 Iran đang có 4 điểm, nhưng nếu để thua đậm ở lượt trận cuối, họ vẫn có nguy cơ bị loại. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 12h30 hôm nay 23/9.

lich thi dau bong da asiad 2026 hom nay 23 9 hinh anh 1
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9, tại bảng A sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan và U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc) lúc 17h30.

Ở bảng đấu này, U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) đã bị loại nên trận đấu của họ chỉ mang tính chất thủ tục. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng khi vào tứ kết.

 

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?
HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?

VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng bảng và khẳng định toàn đội sẽ sẵn sàng dù gặp đối thủ nào ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026?

VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng bảng và khẳng định toàn đội sẽ sẵn sàng dù gặp đối thủ nào ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 22/9: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết dù phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 22/9: U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết dù phải nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9
Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 22/9

VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên VTV6.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 22/9: Tâm điểm U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá nam ASIAD 2026
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản (theo giờ Việt Nam).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá nam ASIAD 2026

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan bóng đá nam ASIAD 2026

VOV.VN - Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 12h00 hôm nay 22/9 trên sân vận động Nagoya City Mizuho, Nagoga, Nhật Bản (theo giờ Việt Nam).

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế