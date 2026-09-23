Lịch bóng đá ASIAD 2026 ngày 23/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu còn lại của vòng bảng môn bóng đá nam.

Tại bảng B tử thần, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 UAE và U23 Iran gặp U23 Triều Tiên. Dù U23 Trung Quốc và U23 Iran đang có 4 điểm, nhưng nếu để thua đậm ở lượt trận cuối, họ vẫn có nguy cơ bị loại. Hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 12h30 hôm nay 23/9.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9, tại bảng A sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan và U23 Kyrgyzstan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc) lúc 17h30.

Ở bảng đấu này, U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc) đã bị loại nên trận đấu của họ chỉ mang tính chất thủ tục. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng khi vào tứ kết.