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Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam chờ HCV thứ 2

Thứ Bảy, 06:26, 26/09/2026
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VOV.VN - Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 1 HCV và đang tạm xếp thứ 21.

Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất, cập nhật sáng 26/9: Đoàn Việt Nam vẫn chỉ có 1 HCV và đang tạm xếp thứ 21. Ngoài 1 HCV, các VĐV nước nhà đã giành được 1 HCB và 16 HCĐ ở Á vận hội năm nay. 

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Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 98 HCV, 37 HCV, 24 HCĐ. Các VĐV Trung Quốc đã có đến 18 HCV trong ngày thi đấu 25/9 để tiến sát đến cột mốc 100 HCV khi ASIAD 2026 trôi qua được gần một nửa chặng đường.  Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan và Uzbekistan.

Hôm nay 26/9, sẽ có 25 bộ huy chương được trao. Đây là một trong những ngày thi đấu có ít bộ huy chương được trao nhất nên thứ hạng của các đoàn có thể sẽ không có nhiều xáo trộn. 

PV/VOV.VN
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