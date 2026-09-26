Kết quả bóng đá hôm nay 26/9: Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Italia thua Bỉ

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 tiếp tục diễn ra rạng sáng 26/9. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội chủ nhà đón tiếp Pháp trong ngày ra mắt của HLV Zidane.

Ảnh: Reuters.

Xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ chủ nhà tích cực áp sát, gây áp lực và khiến dàn sao ĐT Pháp không thể thực hiện các pha phối hợp đáng chú ý, thậm chí chỉ có thể dựa vào vài khoảnh khắc đột biến cá nhân. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2 diễn ra trong thế trận chặt chẽ và chỉ cần khoảnh khắc sai lầm cũng có thể tạo nên bước ngoặt. Phút 54, các cầu thủ Pháp tận dụng sự mất tập trung của thủ môn Cakir để cướp bóng, mở ra cơ hội cho Mbappe ghi bàn.

Về cuối trận, Thổ Nhĩ Kỳ còn thiệt quân vì thủ môn Cakir nhận thẻ đỏ ở phút 85. 1-0 nghiêng về ĐT Pháp là kết quả cuối cùng. Les Bleus đã có được 3 điểm trong ngày ra mắt của HLV Zidane.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 26/9, Italia đấu ĐT Bỉ trên sân nhà cũng trong ngày HLV Mancini có trận đấu đầu tiên dẫn dắt Azzurri ở giai đoạn thứ hai.

Tuy nhiên trái với niềm vui chiến thắng của HLV Zidane, HLV Mancini cùng các học trò đã phải nhận thất bại. ĐT Bỉ với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn đã chơi tốt và có bàn mở tỷ số ở phút 20 do công của Mika Godts, cầu thủ đang khoác áo PSG. 1-0 cũng là kết quả của hiệp 1.

Ảnh: Reuters.

Bước sang hiệp 2, HLV Roberto Mancini thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho ĐT Italia. Tuy nhiên khi đội chủ nhà loay hoay tìm đường vào khung thành, ĐT Bỉ đã ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 69, cũng từ tình huống phản công nhanh, Lukebakio đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Donnarumma.

Khoảng 20 phút cuối, Italia tấn công rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể ghi được dù chỉ một bàn gỡ. 2-0 nghiêng về Bỉ là tỷ số chung cuộc.