Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 26/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV Việt Nam sẽ có một ngày tranh tài ở nhiều môn nhưng cơ hội có huy chương là không cao.

Ảnh: Gia Cát.

Ở môn bắn súng, 3 VĐV Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Dương Hà My sẽ tranh tài nội dung 50m súng trường ba tư thế. Sau khi không thể giành huy chương ở cự ly 10m, áp lực cho bộ ba này tại cư ly 50m sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Tại môn boxing, Hà Thị Linh sẽ gặp đối thủ người Uzbekistan ở vòng loại hạng 60kg. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục HCV kéo dài đến ngày 2/10 của võ sĩ từng giành quyền tham dự Olympic.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh sẽ bước vào vòng 1 đơn nữ gặp đối thủ Thalita Ramadhani Wiryawan người Indonesia. Đây là cơ hội để tay vợt Việt Nam có chiến thắng khi Thalita Ramadhani Wiryawan bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam sẽ còn tranh tài ở một số môn khác trong hôm nay như bóng ném, canoeing, điền kinh, bóng ném hay bắn cung.