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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 20

Thứ Năm, 05:30, 01/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, đứng hạng 20.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 ngày 1/10 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD với 151 HCV, 67 HCB và 59 HCĐ, tổng cộng 277 huy chương.

bang tong sap huy chuong asiad 2026 moi nhat Doan the thao viet nam xep hang 20 hinh anh 1

Nhật Bản đứng thứ hai với 50 HCV, 77 HCB và 73 HCĐ. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 24 HCV, 30 HCB và 49 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ tư với 16 HCV, 19 HCB và 19 HCĐ.

Thái Lan đang đứng thứ 5 với 12 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Iran xếp thứ 6 với 11 HCV, 16 HCB và 12 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở hạng 20 với 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ.

PV/VOV.VN
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