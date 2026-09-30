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Ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đoạt vào vé chung kết ASIAD 2026

Thứ Tư, 15:08, 30/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: U23 Hàn Quốc lội ngược dòng kịch tính đánh bại U23 Trung Quốc với tỉ số 2-1 ở bán kết để chính thức đoạt vé vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc nhập cuộc với thế trận kiểm soát bóng tốt nhưng lại vấp phải lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tận dụng tốc độ để tạo ra những pha phản công nguy hiểm ngay từ đầu trận.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Phút 23, U23 Trung Quốc bất ngờ mở tỷ số sau tình huống phản công sắc bén. Wang Yudong thoát xuống thông minh, dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Kim Joonhong, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép liên tục của U23 Hàn Quốc được cụ thể hóa ở phút 33 khi Lee Youngjun đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, quân bình tỷ số 1-1.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: Reuters
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Trong phần còn lại của hiệp 1, U23 Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ U23 Trung Quốc giúp tỷ số hòa được giữ nguyên trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co khi U23 Trung Quốc chơi phòng ngự hai lớp chặt chẽ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, U23 Hàn Quốc gặp không ít khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Phút 82, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Bae Junho đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng của Eom Jisung. Bàn thắng này giúp U23 Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng và vượt lên dẫn 2-1.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Trong những phút cuối, U23 Trung Quốc dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, qua đó đoạt vé vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

08:45
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U23 Việt Nam và đội tuyển nữ về nước sau hành trình tại ASIAD 2026

VOV.VN - Sáng 26/9, ĐT nữ Việt Nam và U23 Việt Nam rời Nhật Bản để về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASIAD 2026. Chuyến bay khởi hành lúc 9h30 (giờ Nhật Bản) từ sân bay quốc tế Chubu Centrair (Nagoya) và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12h30 (giờ Việt Nam).

08:45
 
08:45

Lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc

19/4/2024: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc (U23 châu Á)

1/10/2023: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Hàn Quốc (ASIAD)

19/6/2023: U23 Trung Quốc 1-0 U23 Hàn Quốc (Giao hữu)

15/6/2023: U23 Trung Quốc 1-3 U23 Hàn Quốc (Giao hữu)

9/1/2020: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc (U23 châu Á)

08:47

Trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc được chờ đợi với chất lượng chuyên môn cao. Cả hai đội đều thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình tiến vào vòng đấu này.

U23 Hàn Quốc bước vào bán kết với vị thế nhà đương kim vô địch cùng thành tích toàn thắng. Đội bóng xứ kim chi ghi tới 10 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối sau 3 trận đã đấu.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 5
Ảnh: KFA

Sức mạnh tấn công cùng chất lượng cá nhân vượt trội giúp U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế rõ rệt. Đây là nền tảng để thầy trò HLV Lee Min Sung tự tin hướng tới tấm vé vào chung kết.

Ở vòng bảng, U23 Hàn Quốc lần lượt đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Saudi Arabia 2-0. Việc nằm ở bảng chỉ có 3 đội cũng giúp U23 Hàn Quốc giảm tải đáng kể về thể lực so với nhiều đối thủ khác.

Tại tứ kết, U23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi thắng U23 Việt Nam 4-0. Màn trình diễn này cho thấy sự khác biệt rõ ràng so với phiên bản từng thua U23 Việt Nam trên chấm 11m ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 6
Ảnh: KFA

Đáng chú ý, Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu giành HCV lần thứ 4 liên tiếp tại ASIAD. Việc triệu tập đội hình U23 rất mạnh cùng 3 suất quá tuổi khiến họ càng trở nên đáng gờm.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại lựa chọn cách tiếp cận thực dụng và chắc chắn. Dưới thời HLV Antonio Puche, đội bóng này ưu tiên sự an toàn và tính toán chiến thuật.

Tại vòng bảng, U23 Trung Quốc hòa U23 Iran và U23 UAE với cùng tỷ số 0-0, sau khi thắng U23 CHDCND Triều Tiên. Những kết quả này cho thấy sự toan tính rõ rệt nhằm đảm bảo mục tiêu đi tiếp.

Bước vào trận tứ kết, U23 Trung Quốc mới thực sự bùng nổ khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Đây là trận đấu hiếm hoi U23 Trung Quốc thể hiện được khả năng tấn công hiệu quả.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 7
Ảnh: FAT

Tuy nhiên, đối đầu U23 Hàn Quốc là thử thách hoàn toàn khác. Đẳng cấp, tốc độ và khả năng kiểm soát trận đấu của đối thủ sẽ đặt hàng thủ U23 Trung Quốc dưới áp lực lớn.

Lịch sử cũng không ủng hộ U23 Trung Quốc khi họ từng thua Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2022. Điều này càng khiến cơ hội tạo bất ngờ của đại diện Đông Á trở nên hạn chế.

Về chiến thuật, U23 Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự lùi sâu. Mục tiêu của họ là hạn chế không gian hoạt động của các mũi tấn công bên phía U23 Hàn Quốc.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 8
Ảnh: FAT

Dù vậy, U23 Hàn Quốc lại sở hữu khả năng tấn công biên rất đa dạng. Những cái tên như Bae Jun Ho hay Yang Hyun Jun có thể tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Nếu duy trì được hiệu suất như đã thể hiện, U23 Hàn Quốc có đủ khả năng kiểm soát thế trận. Khả năng xuyên phá hàng thủ số đông cũng là điểm mạnh của đội bóng này.

U23 Trung Quốc có thể hy vọng vào sự kỷ luật và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về nhiều mặt, việc tạo nên bất ngờ là không dễ.

11:50
11:54
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 9
Danh sách đăng ký thi đấu ở trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc.
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 10
Đội hình ra sân của U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc.
13:00

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ U23 Hàn Quốc ra sân trong trang phục áo đỏ quần đen, trong khi dàn cầu thủ U23 Trung Quốc xuất phát trong trang phục áo vàng quần vàng và nắm quyền giao bóng trước. 

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 11
Ảnh: Reuters
13:03

2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ quả treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp vào thẳng vòng cấm của U23 Hàn Quốc, Zhang Yuning ngả người dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn Kim Joonhong hóa giải thành công.

13:07

6': NGUY HIỂM !!! Bóng được rót từ cánh phải theo hướng tấn công của U23 Hàn Quốc vào vòng cấm U23 Trung Quốc, thủ môn Li Hao chơi tập trung để đẩy bóng ra khỏi tầm đánh đầu của tiền đạo Lee Youngjun.

13:11

10': KHÔNG VÀO !!! Thêm một tình huống bóng được rót vào vòng cấm của U23 Trung Quốc và Lee Youngjun bật cao đánh đầu, lần này bóng chạm cầu thủ U23 Trung Quốc và đi hết đường biên ngang.

13:14

14': Các cầu thủ U23 Hàn Quốc đang triển khai lối chơi không quá nhanh, nhưng kiểm soát bóng rất tốt ở khu vực trung tuyến. Trong khi đó, đội hình của U23 Trung Quốc vẫn đang thi đấu tập trung với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. 

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 12
Ảnh: Reuters
13:17

17': KHÔNG ĐƯỢC !!! Sau hàng loạt các pha đan lát ở ngoài vòng cấm của U23 Trung Quốc, bóng được rót vào cột hai cho Lee Hyunju, nhưng cầu thủ này không có được vị trí thuận lợi để tạo ra khó khăn lên khung thành thủ môn Li Hao.

13:19

18': THẺ VÀNG !!! Xu Bin có pha xoạc bóng nguy hiểm từ phía sau vào thẳng cổ chân của Eom Jisung. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ U23 Trung Quốc.

13:24

23': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOO !!! U23 Hàn Quốc 0-1 U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc dâng đội hình lên quá cao, tạo điều kiện cho tình huống phản công sắc bén của U23 Trung Quốc. Wang Yudong thoát xuống phá bẫy việt vị, nhận bóng rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Kim Joonhong, mở tỉ số cho U23 Trung Quốc.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 13
Ảnh: Reuters
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 14
Ảnh: Reuters
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 15
Ảnh: Reuters
13:27

27': Ngay sau khi phải nhận bàn thua, U23 Hàn Quốc lập tức dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy vậy, các cầu thủ U23 Trung Quốc vẫn đang thi đấu kiên cường để bảo toàn mành lưới của Li Hao.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 16
Ảnh: Reuters
13:31

30': KHÔNG VÀO !!! Choi Seok Hyun bật cao chiếm lĩnh không gian tốt rồi đánh đầu nhưng bóng đi không mạnh và thủ thành Li Hao ôm gọn bóng thành công. 

13:34

33': VÀO VÀO VÀO OOOOOOO !!! U23 Hàn Quốc 1-1 U23 Trung Quốc

Từ quả đá phạt góc treo vào vòng cấm của U23 Trung Quốc, Lee Youngjun bật cao đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn Li Hao, quân bình tỉ số 1-1 cho U23 Hàn Quốc.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 17
Ảnh: Reuters
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 18
Ảnh: Reuters
nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 19
Ảnh: Reuters
13:38

38': Sau khi phải nhận bàn gỡ hòa, U23 Trung Quốc không nóng vội đẩy cao đội hình. các học trò của HLV Antonio Puche vẫn thi đấu chậm rãi, triển khai lỗi chơi phòng ngự và sẵn sàng phản công nhanh.

13:40

40': KHÔNG ĐƯỢC !!! Eom Jisung xử lý bóng khéo léo nơi rìa vòng cấm của U23 Trung Quốc, rồi quyết định tung cú sút nhưng bóng hướng thẳng vào vị trí thủ môn Li Hao đã chọn. 

13:46

44': Trong những phút cuối của hiệp 1, U23 Hàn Quốc dâng đội hình lên rất cao và đang tạo sức ép nghẹt thở lên khu vực vòng cấm của U23 Trung Quốc.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 20
Ảnh: Reuters
13:47

45+1': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Hai đội tạm bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 1-1.

14:02

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! 

14:05

47': KHÔNG ĐƯỢC !!! Wang Yudong thoát xuống bên phía cánh trái theo hướng tấn công và vượt qua trung vệ U23 Hàn Quốc. Tiền đạo của U23 Trung Quốc xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thể làm khó thủ môn Kim Joonhong.

14:09

51': TIẾC NUỐI !!! Hậu vệ Bae Hyunseo đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của U23 Trung Quốc trước khi nhả lại cho Eom Jisung đứng ở vị trí trống trải. Tuy vậy, đội trưởng của U23 Hàn Quốc đã dứt điểm đưa bóng đi vọt xà quá thiếu chính xác.

14:12

55': THIẾU CHÍNH XÁC !!! Wang Yudong tung quả tạt từ chấm phạt góc đến đúng vị trí Zhang Yuning đã chọn. Tuy nhiên, tiền đạo của U23 Trung Quốc lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang của U23 Hàn Quốc.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 21
Zhang Yuning đang thi đấu xông xáo trên hàng công của U23 Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
14:19

60': Các cầu thủ U23 Trung Quốc đang thi đấu rất chặt chẽ khi tạo ra tới hai lớp phòng ngự ngay trước khung thành của thủ môn Li Hao. Điều này khiến các chân sút của U23 Hàn Quốc vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. 

14:20

62': KHÔNG VÀO !!! Bóng dựng cây nêu trong vòng cấm của U23 Hàn Quốc, tạo điều kiện để Peng Xiao dứt điểm một chạm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

14:23

66': NGUY HIỂM !!! Wang Yudong đột phá bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công, sau đó tung đường căng ngang vào vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ U23 Hàn Quốc đi khó chịu hướng vào khung thành, nhưng thủ môn Kim Joonhong chơi tập trung để đẩy bóng thành công.

14:26

68': KHÔNG VÀO !!! Bae Hyunseo phối hợp 1-2 khéo léo với Hwang Doyun ở khu vực rìa vòng cấm, sau đó cầu thủ này tung cú sút táo bạo ở góc hẹp nhưng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

14:28
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U23 Trung Quốc có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của U23 Hàn Quốc trong hiệp thi đấu thứ hai (Ảnh: Reuters)
14:31

73': Các cầu thủ U23 Hàn Quốc đang có tỉ lệ cầm bóng cao hơn tương đối so với U23 Trung Quốc. Tuy vậy, ở các tình huống cuối cùng lại chưa đủ độ sắc sảo để có bàn thắng thứ hai. 

14:37

79': KHÔNG VÀO OOOOO !!! Từ đường căng ngang bóng đi căng vào vòng cấm của U23 Hàn Quốc, Kim Jisoo bay người đánh đầu nhưng suýt chút nữa phản lưới. 

14:40

82': VÀO VÀO VÀO OOOOOO !!! U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc

Eom Jisung tung đường tạt bóng vào cột hai cho Bae Junho thoát xuống phá bẫy việt vị rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Li Hao, nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Hàn Quốc.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 23
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ U23 Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
14:44

86': Lúc này thì các cầu thủ U23 Trung Quốc buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Không còn nhiều thời gian và HLV Antonio Puche chỉ đạo các học trò chơi tấn công trong những phút cuối trận.

nguoc dong danh bai u23 trung quoc, u23 han quoc doat vao ve chung ket asiad 2026 hinh anh 24
Ảnh: Reuters
14:48

90': HIỆP 2 CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ !!! 

14:52

90+3': Hàng loạt những pha treo bóng vào vòng cấm của U23 Hàn Quốc được tạo ra bởi các cầu thủ U23 Trung Quốc, tuy nhiên đều không thành công trong việc tìm bàn gỡ.

14:53

90+4': HẾT GIỜ !!! U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Trung Quốc

U23 Hàn Quốc lội ngược dòng kịch tính thắng 2-1 trước U23 Trung Quốc để giành vé vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026. 

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U23 Hàn Quốc ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
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