Ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đoạt vào vé chung kết ASIAD 2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 30/9: U23 Hàn Quốc lội ngược dòng kịch tính đánh bại U23 Trung Quốc với tỉ số 2-1 ở bán kết để chính thức đoạt vé vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.
U23 Hàn Quốc nhập cuộc với thế trận kiểm soát bóng tốt nhưng lại vấp phải lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tận dụng tốc độ để tạo ra những pha phản công nguy hiểm ngay từ đầu trận.
Phút 23, U23 Trung Quốc bất ngờ mở tỷ số sau tình huống phản công sắc bén. Wang Yudong thoát xuống thông minh, dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Kim Joonhong, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.
Bị dẫn bàn, U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép liên tục của U23 Hàn Quốc được cụ thể hóa ở phút 33 khi Lee Youngjun đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, quân bình tỷ số 1-1.
Trong phần còn lại của hiệp 1, U23 Hàn Quốc tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ U23 Trung Quốc giúp tỷ số hòa được giữ nguyên trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co khi U23 Trung Quốc chơi phòng ngự hai lớp chặt chẽ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, U23 Hàn Quốc gặp không ít khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.
Phút 82, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Bae Junho đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng của Eom Jisung. Bàn thắng này giúp U23 Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng và vượt lên dẫn 2-1.
Trong những phút cuối, U23 Trung Quốc dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, qua đó đoạt vé vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.