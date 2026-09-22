Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 6h ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 23 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, tổng cộng 38 huy chương.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 6h ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam).

Nhật Bản đứng thứ hai với 8 HCV, 12 HCB và 12 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB và 15 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Thái Lan đang đứng thứ 5 với 3 HCV, 1 HCB và 0 HCĐ. Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 6 với 2 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp đồng hạng 20 với Kyrgyzstan, cùng có 3 HCĐ và chưa giành HCV, HCB.