Xác định 2 đội vào chung kết bóng đá nam ASIAD 2026

Sau các trận bán kết, BTC môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác địnhđược 2 đội giành quyền vào chơi trận chung kết, tranh HCV.

Ảnh: Reuters.

Ở trận bán kết 1, U23 Hàn Quốc nhập cuộc với thế trận kiểm soát bóng tốt nhưng lại vấp phải lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật của U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tận dụng tốc độ để tạo ra những pha phản công nguy hiểm ngay từ đầu trận.

Phút 23, U23 Trung Quốc bất ngờ mở tỷ số sau tình huống phản công sắc bén. Wang Yudong thoát xuống thông minh, dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Kim Joonhong, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, U23 Hàn Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép liên tục của U23 Hàn Quốc được cụ thể hóa ở phút 33 khi Lee Youngjun đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, quân bình tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co khi U23 Trung Quốc chơi phòng ngự hai lớp chặt chẽ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, U23 Hàn Quốc gặp không ít khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Phút 82, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Bae Junho đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng của Eom Jisung. Bàn thắng này giúp U23 Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng và giành quyền vào chung kết.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Uzbekistan, 2 đội đã tạo nên màn so tài kịch tính, hấp dẫn. Ngay phút thứ 9, U23 Uzbekistan có tình huống phản công mẫu mực, Khamidov căng ngang vào trong cho Bakhromov dứt điểm một chạm tung lưới đội chủ nhà.

Sau đó, các cầu thủ Nhật Bản dồn lên tấn công nhưng cũng phải đến phút 88 mới có bàn gỡ. Bóng được tạt từ cánh trái vào vòng cấm Uzbekistan để Ishibashi bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Muratbaev, đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ.

Trong hiệp phụ, không bên nào ghi được bàn thắng và cuộc đọ sức phải bước sang loạt sút luân lưu. Ở loạt đá này, U23 Nhật Bản thắng 9-8 và giành quyền vào chung kết.

Như vậy, U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ gặp nhau trong trận chung kết tranh HCV của ASIAD 2026 diễn ra ngày 3/10 tới.