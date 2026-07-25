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Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Malaysia khởi đầu thuận lợi

Thứ Bảy, 18:58, 25/07/2026
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VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Malaysia khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Myanmar 2-1 dù bị dẫn bàn trước.

Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Malaysia khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Myanmar 2-1 dù bị dẫn bàn trước. 

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Ảnh: FAM.

Lợi thế sân nhà giúp Myanmar bắt nhịp trận đấu tốt và có bàn mở tỷ số từ sớm. Phút thứ 10, Myanmar phản công thần tốc, Win Naing Tun băng lên và căng ngang vào trong, bóng bật người hậu vệ Malaysia tạo nên cơ hội để Myat Kaung Khant ập vào dứt điểm tung nóc lưới Malaysia. 

Tuy nhiên, mọi chuyện xoay chiều trong hiệp 2. Phút 51, từ quả phạt góc của đồng đội, Sumareh đánh đầu để Paulo Josue chạm bóng dứt điểm bồi, gỡ hòa cho Malaysia. 

Đến phút 56, cầu thủ Myanmar phạm lỗi với Sumareh trong vòng cấm. Trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền và Paulo Josue dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. 

09:28
09:28
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09:30
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Ảnh: Trần Tiến. 

Trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar và Malaysia có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành tấm vé vào bán kết bảng B - ASEAN Cup 2026. Myanmar có lợi thế sân nhà nhưng lực lượng bị đánh giá yếu hơn khi không sử dụng bất cứ cầu thủ gốc nước ngoài nào. Trong trận giao hữu trước giải, ĐT Myanmar cũng đã để thua ĐT Việt Nam đến 0-4.

Trong khi đó, Malaysia dù đang gặp khó sau vụ việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định nhưng họ vẫn có lực lượng tốt với nhiều cầu thủ gốc nước ngoài khác được cấp quốc tịch đúng luật. Do đó, Malaysia vẫn là đội bóng có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Đội hình dự kiến Myanmar vs Malaysia

Myanmar: Sann Satt Naing; Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin; Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant; Maung Maung Lwin, Khun Kyaw Zin Hein, Hein Htet Aung; Win Naing Tun.

Malaysia: Azri Ghani; Jimmy Raymond, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, V. Ruventhiran; Endrick, Wan Kuzain; Daryl Sham, Ezequiel Agüero, Zhafri Yahya; Syafiq Ahmad.

09:31
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

16:10
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Đội hình xuất phát của Malaysia. (Ảnh: FAM). 
16:13
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Hình ảnh không khí trước trận. (Nguồn: MFF). 
16:33
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Đội hình xuất phát của Myanmar. (Ảnh: MFF). 
17:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! Malaysia giao bóng trước. 

17:05

3' Malaysia đang hoàn toàn áp đảo. Đội khách tạo nên tình huống tấn công nguy hiểm và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Zin Nyi Nyi Aung mới giúp Myanmar không thủng lưới. 

17:09

8' Các cầu thủ Myanmar thực hiện pha đá phạt khá sáng tạo nhưng những cú dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà đã không có được độ chuẩn xác cần thiết. 

17:12

10' VÀO OO!!! Myanmar phản công thần tốc, Win Naing Tun băng lên và căng ngang vào trong, bóng bật người hậu vệ Malaysia tạo nên cơ hội để Myat Kaung Khant ập vào dứt điểm tung nóc lưới Malaysia. 

17:16

14' Kyaw Min Oo của Myanmar nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận sau khi có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức với tiền vệ của Malaysia. 

17:22
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Ảnh: MFF. 
17:23

22' Malaysia tấn công liên tục ở 2 biên, tạo nên sự rối loạn cho hậu vệ Myanmar nhưng chưa thể ghi bàn gỡ hòa. 

17:32

30' Các cầu thủ Malaysia tạo nên áp lực lớn và pha bóng lộn xộn trước khung thành chủ nhà. Bóng tìm đến xà ngang khung thành.

17:41

39' Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối hiệp 1. Tỷ số vẫn là 1-0.

17:46

44' Myanmar lên bóng nhanh, Win Naing Tun băng xuống đối mặt thủ môn Malaysia nhưng lại sút bóng trúng cột dọc.

17:47

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. 

17:50

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0. 

18:05

Hiệp 2 bắt đầu. 

18:14

51' VÀO OOOO !!!! Từ quả phạt góc của đồng đội, Sumareh đánh đầu để Paulo Josue chạm bóng dứt điểm bồi, gỡ hòa cho Malaysia. 

18:18

56' VÀO OOOO !!! Cầu thủ Myanmar phạm lỗi với Sumareh trong vòng cấm. Trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền và Paulo Josue dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. 

18:20

60' Paulo Josue đi bóng và dứt điểm đưa trái bóng đi thẳng xà ngang khung thành Myanmar. 

18:25

66' Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn với liên tiếp những cơ hội được 2 bên tạo ra. 

18:38

79' Myanmar đang nỗ lực ép sân nhưng chưa thể có bàn gỡ 2-2. 

18:40
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Ảnh: AFF. 
18:47

86' Sức ép của Myanmar vẫn được duy trì nhưng thể lực của các cầu thủ tấn công đội chủ nhà không đảm bảo nên những pha xử lý quyết định không có được độ chuẩn xác. 

18:50

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

18:55

Hết giờ !!! Malaysia thắng ngược Myanmar 2-1. 

Trần Tiến/VOV.VN
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