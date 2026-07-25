Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Malaysia khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Myanmar 2-1 dù bị dẫn bàn trước.

Ảnh: FAM.

Lợi thế sân nhà giúp Myanmar bắt nhịp trận đấu tốt và có bàn mở tỷ số từ sớm. Phút thứ 10, Myanmar phản công thần tốc, Win Naing Tun băng lên và căng ngang vào trong, bóng bật người hậu vệ Malaysia tạo nên cơ hội để Myat Kaung Khant ập vào dứt điểm tung nóc lưới Malaysia.

Tuy nhiên, mọi chuyện xoay chiều trong hiệp 2. Phút 51, từ quả phạt góc của đồng đội, Sumareh đánh đầu để Paulo Josue chạm bóng dứt điểm bồi, gỡ hòa cho Malaysia.

Đến phút 56, cầu thủ Myanmar phạm lỗi với Sumareh trong vòng cấm. Trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền và Paulo Josue dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.