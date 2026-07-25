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Link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7

Thứ Bảy, 11:00, 25/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h hôm nay 25/7.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Link xem trực tiếp Myanmar vs Malaysia

Trận đấu Myanmar vs Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h hôm nay 25/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Myanmar vs Malaysia: Link xem trận Myanmar vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026.

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Nhận định Myanmar vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026

Trận đấu giữa hai đội tuyển Myanmar và Malaysia có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành tấm vé vào bán kết bảng B - ASEAN Cup 2026. Myanmar có lợi thế sân nhà nhưng lực lượng bị đánh giá yếu hơn khi không sử dụng bất cứ cầu thủ gốc nước ngoài nào. Trong trận giao hữu trước giải, ĐT Myanmar cũng đã để thua ĐT Việt Nam đến 0-4.

Trong khi đó, Malaysia dù đang gặp khó sau vụ việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đúng quy định nhưng họ vẫn có lực lượng tốt với nhiều cầu thủ gốc nước ngoài khác được cấp quốc tịch đúng luật. Do đó, Malaysia vẫn là đội bóng có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

PV/VOV.VN
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