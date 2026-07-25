Link xem trực tiếp Lào vs Thái Lan vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7

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Link xem trực tiếp Lào vs Thái Lan

Trận đấu Lào vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 25/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

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Nhận định Lào vs Thái Lan vòng bảng ASEAN Cup 2026

Dù tham dự ASEAN Cup 2026 với lực lượng thiếu nhiều trụ cột, ĐT Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Lào, đội bóng vẫn được xem là "chiếu dưới" ở các giải đấu khu vực.

Trong danh sách ĐT Thái Lan được công bố ở giải đấu năm nay, người hâm mộ không thấy sự xuất hiện của những gương mặt đình đám của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Anh đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ hơn, những người sinh sau năm 2000. Đây là xu thế trẻ hóa tất yếu của đội bóng này trong bối cảnh thành tích gần đây không tốt như mong đợi.

Trong khi đó, ĐT Lào đã có những bước chuẩn bị khá tích cực cho giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Vladica Grujic, các cầu thủ Lào đã có vài tuần tập huấn tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng của CLB HAGL.

Thành phần của ĐT Lào tham dự giải đấu năm nay vẫn có nhiều nhân tố đã từng tham dự những kỳ ASEAN Cup gần đây như Phoutthavong Sangvilay, Kop Lokphathip, Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền đạo Peter Phanthavong do chấn thương sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức mạnh của ĐT Lào ở giải đấu năm nay.