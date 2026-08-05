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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: ĐT Thái Lan vững vàng ở ngôi đầu

Thứ Tư, 05:30, 05/08/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất nhận được sự chú ý với hai trận đấu tại bảng B nhằm xác định đối thủ tiềm năng của ĐT Việt Nam.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau hai trân đấu tại bảng B. ĐT Myanmar trong trận đấu với ĐT Lào đã có chiến thắng ấn tượng với tỉ số 7-2, qua đó đứng thứ ba tại bảng B và có khả năng cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất.

Để chắc chắn vào bán kết, ĐT Myanmar buộc phải thắng ĐT Thái Lan trên sân khách, đồng thời ĐT Malaysia không thắng trong trận đấu cuối trên sân của ĐT Philippines. Ngay cả khi có được kết quả hoà, ĐT Myanmar vẫn sẽ đi tiếp nếu ĐT Malaysia để thua.

Trong trận đấu còn lại, ĐT Thái Lan có chiến thắng nhọc nhằn với tỉ số tối thiểu trên sân của ĐT Philippines. Kết quả này giúp ĐT Thái Lan có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại ASEAN Cup 2026, đồng thời duy trì vị trí đầu bảng trước lượt đấu quyết định tấm vé vào bán kết.

ĐT Thái Lan chỉ cần không thua trong trận đấu cuối gặp ĐT Myanmar trên sân nhà là chắc chắn vào bán kết với vị trí đầu bảng. Ngay cả khi bại trận, ĐT Thái Lan vẫn vượt qua vòng bảng nếu ĐT Malaysia không thắng.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

   

PV/VOV.VN
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