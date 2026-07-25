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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: ĐT Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu

Thứ Bảy, 05:30, 25/07/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 được người hâm mộ quan tâm sau khi ĐT Việt Nam có chiến thắng đậm trước ĐT Timor Leste.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 được chú ý sau lượt trận mở màn tại bảng A với trận đấu mở màn của ĐT Việt Nam. Trước đối thủ là ĐT Timor Leste vốn không được đánh giá cao, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên bảng A.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik sau đó liên tục lập công với cú hattrick của Đình Bắc, cú đúp của Hoàng Hên cùng những bàn thắng của Xuân Son và Quang Hải. Với chiến thắng 7-0, ĐT Việt Nam dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026.

Trong trận đấu còn lại, ĐT Singapore có trận đấu khó khăn trên sân của ĐT Campuchia. Anuar mang về bàn thắng mở tỉ số ở phút 22 cho ĐT Singapore. Tuy nhiên đến phút 55, Ouk Sovann ghi bàn gỡ hoà cho ĐT Campuchia khiến trận đấu diễn ra đầy kịch tính.

Đến phút 90+11, Ilhan Fandi ghi bàn giúp ĐT Singapore giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1. Với kết quả này, ĐT Singapore đang đứng nhì bảng A khi bằng điểm ĐT Việt Nam nhưng kém về hiệu số.

PV/VOV.VN
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