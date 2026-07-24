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HLV Jurgen Klopp trở thành HLV trưởng ĐT Đức

Thứ Sáu, 20:08, 24/07/2026
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VOV.VN - Sau World Cup 2026 không thực sự thành công, ĐT Đức đã có chiến lược gia mới với HLV Jurgen Klopp.

HLV Jurgen Klopp đã chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Đức với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Klopp sẽ đồng hành cùng ĐT Đức trong hai giải đấu lớn sắp tới gồm Euro 2028 và World Cup 2030.

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HLV Jurgen Klopp dẫn dắt ĐT Đức (Ảnh: Reuters)

Trước đó tại World Cup 2026, ĐT Đức gây thất vọng khi dừng bước ở vòng 32 đội, để thua ĐT Paraguay trên loạt luân lưu. Sau thất bại này, HLV Julian Nagelsmann từ chức khi không thể giúp ĐT Đức tiến sâu tại giải đấu.

HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Không nhiều điều có thể gắn kết chúng ta lại với nhau như đội tuyển quốc gia. Đó chính xác là điều khiến vai trò này trở nên đặc biệt đối với tôi. Tôi biết ơn tất cả những gì mình đã được trải nghiệm và học hỏi trong một năm rưỡi qua, cũng như sự sẵn lòng của mọi người trong việc tìm ra giải pháp để điều này trở thành sự thực”.

“Giờ đây, tôi đang hướng về phía trước trong vai trò đặc biệt của bóng đá Đức. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận nó với sự khiêm tốn và kiên nhẫn, hướng tới việc xây dựng một đội bóng chiến đấu cùng nhau, tận hưởng bóng đá và được người hâm mộ trên khắp đất nước ủng hộ”.

HLV Jurgen Klopp từng thành công tại Đức khi dẫn dắt Dortmund vô địch Bundesliga trong hai mùa giải liên tiếp (2010/11 và 2011/12). Sau đó, HLV Klopp đạt được thành công rực rỡ cùng Liverpool với ngôi vô địch ngoại hạng Anh 2019/20, cũng như vô địch cúp C1 châu Âu 2018/19.

PV/VOV.VN
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