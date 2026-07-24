Toàn cảnh màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc cùng hàng công ĐT Việt Nam

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, qua đó xác định 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là SHB Đà Nẵng và Huế.