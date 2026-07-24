English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Toàn cảnh màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc cùng hàng công ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, 23:00, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với cú hattrick bàn thắng, Đình Bắc góp công lớn giúp ĐT Việt Nam thắng đậm trong trận ra quân gặp ĐT Timor Leste tại ASEAN Cup 2026.

toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 1
Đặng Văn Lâm cùng Tài Lộc theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu từ trên khán đài khi HLV Kim Sang Sik không đăng ký trong danh sách thi đấu nhằm đảm bảo trạng thái thể lực tốt nhất cho các học trò.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 2
Gặp ĐT Timor Leste, ĐT Việt Nam tung ra sân đội hình có thiên hướng tấn công.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 3
Ngay từ những phút đầu, Đình Bắc đã là nhân tố đột biến làm khó hàng phòng ngự ĐT Timor Leste.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 4
Phút thứ 7 từ tình huống đột phá của Đình Bắc, Hoàng Hên dứt điểm nhanh mang về bàn thắng mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 5
Đến phút 31, Đình Bắc ghi tên trong bảng tỉ số với bàn thắng nhân đôi cách biệt.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 6
Cuối hiệp một, Đình Bắc và Hoàng Hên mỗi cầu thủ ghi thêm một bàn thắng vào lưới ĐT Timor Leste.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 7
Hàng công ĐT Việt Nam gây ấn tượng
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 8
Xuân Son trong trận đấu này bị theo kèm rất sát.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 9
Dù vậy, Xuân Son vẫn có pha những dứt điểm nguy hiểm từ những pha không chiến, cũng như di chuyển khôn ngoan để đón đường chuyền của các đồng đội.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 10
Cuối hiệp một, Xuân Son cũng điền tên trong bảng tỉ số với pha dứt điểm cận thành.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 11
Đình Bắc hoàn tất cú hattrick bàn thắng trong hiệp hai.
toan canh man trinh dien choi sang cua Dinh bac cung hang cong Dt viet nam hinh anh 12
Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng "bảy sao", qua đó khép lại màn trình diễn ấn tượng của hàng công ĐT Việt Nam (Ảnh: Ngọc Diệp - Quang Hùng)
CTV HT/VOV.VN
từ Chon Buri, Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Jurgen Klopp trở thành HLV trưởng ĐT Đức
HLV Jurgen Klopp trở thành HLV trưởng ĐT Đức

VOV.VN - Sau World Cup 2026 không thực sự thành công, ĐT Đức đã có chiến lược gia mới với HLV Jurgen Klopp.

HLV Jurgen Klopp trở thành HLV trưởng ĐT Đức

HLV Jurgen Klopp trở thành HLV trưởng ĐT Đức

VOV.VN - Sau World Cup 2026 không thực sự thành công, ĐT Đức đã có chiến lược gia mới với HLV Jurgen Klopp.

Lý Hoàng Nam dừng bước, Trương Vinh Hiển tranh vé chung kết Singapore Open 2026
Lý Hoàng Nam dừng bước, Trương Vinh Hiển tranh vé chung kết Singapore Open 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam dừng bước tại tứ kết nội dung đơn nam, trong khi Trương Vinh Hiển lọt vào bán kết đôi nam và đơn nam tại giải pickleball PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026.

Lý Hoàng Nam dừng bước, Trương Vinh Hiển tranh vé chung kết Singapore Open 2026

Lý Hoàng Nam dừng bước, Trương Vinh Hiển tranh vé chung kết Singapore Open 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam dừng bước tại tứ kết nội dung đơn nam, trong khi Trương Vinh Hiển lọt vào bán kết đôi nam và đơn nam tại giải pickleball PPA Asia 500 - Leapmotor Singapore Open 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: U16 nữ Hà Nội thắng thuyết phục
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: U16 nữ Hà Nội thắng thuyết phục

VOV.VN - Chiều 24/7, Hà Nội đã có được chiến thắng rất quan trọng trước TP.Hồ Chí Minh ở lượt trận thứ 2 Giải bóng đá nữ U16 VĐQG 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: U16 nữ Hà Nội thắng thuyết phục

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 24/7: U16 nữ Hà Nội thắng thuyết phục

VOV.VN - Chiều 24/7, Hà Nội đã có được chiến thắng rất quan trọng trước TP.Hồ Chí Minh ở lượt trận thứ 2 Giải bóng đá nữ U16 VĐQG 2026.

Nóng bỏng cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2026
Nóng bỏng cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, lượt trận thứ 8 Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra với các chiến thắng thuyết phục của Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T.

Nóng bỏng cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Nóng bỏng cuộc đua vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, lượt trận thứ 8 Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra với các chiến thắng thuyết phục của Hà Nội I, TP.HCM I và Thái Nguyên T&T.

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026
Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, qua đó xác định 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là SHB Đà Nẵng và Huế.

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

VOV.VN - Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, qua đó xác định 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là SHB Đà Nẵng và Huế.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế