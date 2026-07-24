Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/7: ĐT Việt Nam chiến thắng "bảy sao"
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/7 nhận được sự chú ý khi ĐT Việt Nam có chiến thắng đậm trong trận ra quân gặp ĐT Timor Leste.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 24/7 nhận được sự chú ý khi ĐT Việt Nam có chiến thắng đậm trong trận ra quân gặp ĐT Timor Leste.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sau những phút đầu thăm dò, ĐT Việt Nam đã có bàn mở tỉ số với pha dứt điểm cận thành của Hoàng Hên ngay ở phút thứ 7.
Sau bàn mở tỉ số, ĐT Việt Nam liên tục gây sức ép. Đến phút 31, Đình Bắc ghi bàn nhân đôi cách biệt sau những cơ hội bị bỏ lỡ. Với thế trận vượt trội nên chỉ trong vòng ít phút cuối hiệp một, Hoàng Hên, Đình Bắc rồi Xuân Son liên tiếp ghi bàn để giúp ĐT Việt Nam dẫn trước với tỉ số 5-0 sau hiệp một.
Sang đầu hiệp hai, ĐT Việt Nam chơi có phần chậm lại khiến ĐT Timor Leste có một số tình huống tấn công nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý bậc nhất là cú sút đưa bóng tìm đến cột dọc của Guterres.
ĐT Việt Nam sau đó tiếp tục gây sức ép liên tục khiến ĐT Timor Leste phải lùi sâu phòng ngự. Phút 65, Đình Bắc dứt điểm cận thành ghi bàn hoàn tất cú hattrick bàn thắng. Sau đó, Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam ở phút 79. ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 7-0 trước ĐT Timor Leste.
ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành một chiến thắng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, đây là cơ hội để ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.
Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn ĐT Timor Leste. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam luôn thuộc nhóm cạnh tranh những vị trí hàng đầu khu vực Đông Nam Á, trong khi Timor Leste là nền bóng đá yếu và vẫn đang trên hành trình thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Vì thế, nếu thi đấu đúng khả năng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương.
Tuy nhiên, sự chênh lệch trên lý thuyết không chắc chắn đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Khi đối đầu với một đội bóng mạnh hơn, Timor Leste nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi thận trọng, ưu tiên quân số cho mặt trận phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Những gương mặt nhập tịch và gốc nước ngoài ở hàng thủ đủ sức giúp Timor Leste hướng tới khởi đầu chắc chắn trước ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khả năng tổ chức tấn công trước một hàng thủ chơi thấp sẽ là bài toán mà ĐT Việt Nam cần giải quyết.
Sự kiên nhẫn vì thế đóng vai trò quan trọng. Các cầu thủ Việt Nam cần duy trì tốc độ luân chuyển bóng, khai thác tốt khoảng trống ở hai biên và hạn chế những đường chuyền thiếu chính xác có thể tạo điều kiện để đối phương phản công. Những bàn thắng sớm sẽ giúp trận đấu trở nên thuận lợi hơn, buộc Timor Leste phải từ bỏ thế trận phòng ngự và để lộ thêm khoảng trống.
Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste cũng là dịp để ban huấn luyện ĐT Việt Nam tính toán việc sử dụng lực lượng phù hợp. ASEAN Cup là một hành trình đòi hỏi sự ổn định trong nhiều trận đấu, vì vậy việc phân phối thể lực và duy trì trạng thái thi đấu cho các cầu thủ cũng có ý nghĩa quan trọng.
ĐT Việt Nam rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, nhưng điều quan trọng vẫn là biến ưu thế đó thành hiệu quả trên sân. Nếu nhập cuộc tập trung, duy trì được sức ép và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, một chiến thắng trước Timor Leste là mục tiêu hoàn toàn nằm trong khả năng của đội tuyển Việt Nam.
Đây cũng sẽ là bước tiến cần thiết để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới những thử thách khó khăn hơn trên hành trình tại ASEAN Cup 2026.
Trận đấu giữa hai đội tuyển Timor Leste vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7/2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
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ĐT Việt Nam khởi động trước trận đấu (Ảnh: HT)
Không khí trước trận đấu giữa đội tuyển Timor Leste và Việt Nam (Video: Ngọc Diệp - Quang Hùng/VOV-Bangkok)
Trận đấu bắt đầu! ĐT Timor Leste là đội giao bóng trước.
3': Không được! ĐT Việt Nam chưa có được tình huống nguy hiểm nào khi mặt sân bị ướt khiến những đường chuyền ngắn gặp nhiều khó khăn.
7': VÀOOOOOO !!!!! Đình Bắc đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân cầu thủ Timor Leste bật đến vị trí của Hoàng Hên. Sau một nhịp khống chế, Hoàng Hên dứt điểm ở cự ly gần khiến thủ thành của Timor Leste dù đã đổ người nhưng không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Timor Leste 0-1 Việt Nam.
10': Không được! Quang Hải nhận bóng ở sát đường biên ngang rồi căng ngang vào trong nhưng cầu thủ Timor Leste đã kịp thời ngăn chặn.
15': Nguy hiểm! Đình Bắc đi bóng từ biên trái theo hướng tấn công vào, cầu thủ Timor Leste ngăn cản tình huống đi bóng khiến cầu thủ của ĐT Việt Nam ngã trong vòng cấm. Bóng bật ra rồi Hoàng Hên dứt điểm nhanh nhưng chệch cột dọc đầy đáng tiếc.
17': Không được! Đình Bắc treo bóng vào vòng cấm để Xuân Son đánh đầu, bóng bật ra để Trương Tiến Anh băng vào dứt điểm ngay nhưng không trúng khung thành. Trọng tài sau đó xác định Xuân Son đã việt vị.
22': Không được! ĐT Timor Leste có pha thoát pressing rồi tấn công nhanh. Tuy nhiên trong đường chọc khe quyết định của ĐT Timor Leste, Đoàn Văn Hậu đã kịp thời cắt bóng.
24': Không vào! Đoàn Văn Hậu có đường chuyền sắc vào vòng cấm để Đình Bắc một mình thoát xuống dứt điểm một chạm. Tuy nhiên, pha tiếp bóng của Đình Bắc không thực sự tốt khiến bóng không đi trúng khung thành.
26': Không vào! Đình Bắc nhận bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành ĐT Timor Leste.
28': Không được! Đình Bắc nhận bóng ở sát đáy biên rồi căng ngang cho Xuân Son nhưng cầu thủ Timor Leste đã kịp thời phá bóng.
29': Không vào! Trương Tiến Anh có pha treo bóng vừa tầm để Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành.
31': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường chuyền của Hoàng Đức, Đình Bắc đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm sệt khiến thủ thành Timor Leste dù đã đổ người nhưng không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Timor Leste 0-2 Việt Nam.
35': Không vào! Xuân Son có đường chuyền dài từ sân nhà để Hoàng Hên dùng tốc độ thoát xuống nhưng trong cú sút cuối cùng, cầu thủ Timor Leste đã kịp thời lùi về dùng người ngăn chặn cú sút.
41': VÀOOOOOO !!!!! Từ pha phá bóng lỗi của thủ thành Timor Leste, bóng tìm đến đúng vị trí Hoàng Hên trong vòng cấm. Sau một nhịp nhứ bóng để que người, Hoàng Hên dứt điểm xuyên qua một rừng chân thành bàn. Tỉ số của trận đấu là Timor Leste 0-3 Việt Nam.
43': VÀOOOOOO !!!!! Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm rồi có pha chích mũi giày rất nhanh, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Timor Leste vào lưới. Tỉ số trận đấu là Timor Leste 0-4 Việt Nam.
45+1': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường chuyền của Văn Vĩ, Xuân Son băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn. Tỉ số trận đấu là Timor Leste 0-5 Việt Nam.
Hiệp một kết thúc. Tỉ số của trận đấu đang là Timor Leste 0-5 Việt Nam.
Hiệp hai bắt đầu!
46': Nguy hiểm! Hoàng Đức tung ra cú sút xa nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.
51': Nguy hiểm! Từ pha treo bóng của đồng đội, Osorio bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng khung thành ĐT Việt Nam.
54': Không vào !!!!! Từ pha đá phạt góc của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.
56': Nguy hiểm! Từ pha dàn xếp đá phạt góc, Rangel đi bóng từ biên vào trung lộ rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng Xuân Son đã đứng chặn bóng.
59': Bóng đập cột dọc! Từ pha tấn công nhịp nhàng của ĐT Timor Leste, Guterres không bị ai kèm thoải mái dứt điểm, bóng đập chân Đoàn Văn Hậu đập vào cột dọc.
64': Thay người! Thành Chung, Văn Vĩ và Tiến Anh được rút ra nghỉ, thay vào đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài và Lê Văn Đô.
65': VÀOOOOOO !!!!! Từ pha treo bóng của Hoàng Hên, Xuân Son tung người dứt điểm nhưng không trúng bóng. Dù vậy, Việt Anh kịp thời cứu bóng ở sát đường biên ngang rồi chuyền vào trong để Đình Bắc dứt điểm vào lưới trống. Tỉ số trận đấu là Timor Leste 0-6 Việt Nam.
72': Nguy hiểm! Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng để Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Timor Leste.
76': Thay người! Xuân Mạnh được rút ra nghỉ, Hai Long vào thay.
79': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường chuyền lại của Đình Bắc, Quang Hải sút ngay khiến bóng đập vào chân Farrugia đi vào lưới. Tỉ số của trận đấu là Timor Leste 0-7 Việt Nam.
82': Không được! Từ đường chuyền của đồng đội, Xuân Son băng xuống đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. Trọng tài sau đó cũng xác định Xuân Son đã mắc lỗi việt vị.
85': Nguy hiểm! Từ đường chuyền của đồng đội, Bakhito di chuyển thông minh thoát xuống đối mặt thủ thành Lê Giang Patrik nhưng cú dứt điểm cuối cùng đi chệch cột dọc.
87': Không vào! Quang Hải có pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm khiến thủ thành Niski phải bay người hết cỡ để cản phá.
90': Bàn thắng không được công nhận! Việt Cường tạt bóng để Đình Bắc thoát xuống đánh đầu khiến thủ thành Niski chỉ có thể nhìn bóng đi vào lưới. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Đình Bắc đã việt vị nên không công nhận bàn thắng.
Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Timor Leste 0-7 Việt Nam.
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