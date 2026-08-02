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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan chiếm ngôi đầu, Lào sớm bị loại

Chủ Nhật, 05:30, 02/08/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng B sau khi thắng Malaysia 2-0, Lào sớm bị loại sau trận thua Philippines 1-4.

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 2/8. Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B sau khi thắng Malaysia 2-0. Hiện tại, Thái Lan có cùng 6 điểm như Malaysia nhưng hơn thành tích đối đầu.

Với việc sẽ gặp 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Philippines và Myanmar ở 2 lượt trận cuối, Thái Lan đang có cơ hội lớn để tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng B.

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 tính đến sáng 2/8. (Ảnh: AFF)

Philippines thắp lên cơ hội đi tiếp ở bảng B sau khi thắng Lào 4-1 và hiện đang đứng thứ 4 khi có cùng 3 điểm như Myanmar nhưng kém thành tích đối đầu. 

Lào trở thành đội đầu tiên bị loại ở bảng B sau khi trải qua 3 trận thua và sẽ còn trận đấu cuối với Myanmar để hy vọng rời giải với điểm số danh dự.

Tại bảng A, Singapore đang tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, Indonesia đang đứng nhì với 6 điểm sau 2 trận, Việt Nam đang đứng thứ 3 với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Campuchia và Timor Leste đã chính thức bị loại sớm.

Hoàng Long/VOV.VN
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