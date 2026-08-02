Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan chiếm ngôi đầu, Lào sớm bị loại

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 2/8. Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B sau khi thắng Malaysia 2-0. Hiện tại, Thái Lan có cùng 6 điểm như Malaysia nhưng hơn thành tích đối đầu.

Với việc sẽ gặp 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Philippines và Myanmar ở 2 lượt trận cuối, Thái Lan đang có cơ hội lớn để tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng B.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 tính đến sáng 2/8. (Ảnh: AFF)

Philippines thắp lên cơ hội đi tiếp ở bảng B sau khi thắng Lào 4-1 và hiện đang đứng thứ 4 khi có cùng 3 điểm như Myanmar nhưng kém thành tích đối đầu.

Lào trở thành đội đầu tiên bị loại ở bảng B sau khi trải qua 3 trận thua và sẽ còn trận đấu cuối với Myanmar để hy vọng rời giải với điểm số danh dự.

Tại bảng A, Singapore đang tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận, Indonesia đang đứng nhì với 6 điểm sau 2 trận, Việt Nam đang đứng thứ 3 với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Campuchia và Timor Leste đã chính thức bị loại sớm.