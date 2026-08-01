Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: Chơi thiếu người, Lào thua ngược Philippines

19:01

Tiếp đón Philippines trên sân nhà, Lào nhập cuộc tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ công của Damoth Thongkhamsavath. Đây là tình huống may mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà khi thủ môn BoltronKammeraad bắt hụt bóng sau cú sút xa của Damoth Thongkhamsavath.

Tuy nhiên, Lào bất ngờ rơi vào thế thiếu người ở phút 13. Trung vệ Phetdavanh Somsanid phạm lỗi từ phía sau với Javier Gayoso. Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng nhưng sau đó thay đổi quyết định thành tấm thẻ đỏ khi VAR can thiệp.

Philippines lội ngược dòng thắng Lào 4-1. (Ảnh: AFF)

Chỉ còn 10 người trên sân, Lào đã bảo vệ được thành quả tới hết hiệp 1 nhưng rơi vào cảnh “vỡ trận” khi bước sang hiệp 2. John Lucero gỡ hòa 1-1 cho Philippines ở phút 47. Sau đó, Cole khiến hậu vệ Viengxay Sydavong đá phản lưới nhà ở phút 52. Tới phút 60, Jarvey Gayoso thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-1 cho Philippines.

Dù giảm nhịp độ tấn công trong nửa cuối hiệp 2 và tiến hành những thử nghiệm nhân sự, Philippines vẫn có thêm bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 88 nhờ công của Daisuke Sato.

Với kết quả này, Lào chính thức bị loại sớm trong khi Philippines duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng B ASEAN Cup 2026.