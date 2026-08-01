Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8: Thái Lan thắng thuyết phục Malaysia
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 1/8, Thái Lan thắng thuyết phục Malaysia 2-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B.
HẾT GIỜ!!! Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia để vươn lên dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026.
90'+1: MALAYSIA VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG!!! Engku Shakir vượt qua thủ môn Phatomakkakul nhưng không kịp dứt điểm khi các hậu vệ Thái Lan lùi về truy cản.
88': KHÔNG VÀO!!! Faris Danish băng vào dứt điểm vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh phải. Malaysia đã liên tiếp tạo ra những cơ hội rõ ràng trong những phút cuối.
86': MALAYSIA SUÝT RÚT NGẮN CÁCH BIỆT!!! Thủ môn Phatomakkakul bay người hết cỡ để cản phá cú sút hiểm hóc của Daryl Sham.
81': Khó khăn bủa vây đội khách!!! Thái Lan chủ động cầm bóng và duy trì nhịp độ trận đấu ở mức trung bình, qua đó bảo vệ thành quả khi trận đấu trôi về những phút cuối.
75': Malaysia bỏ lỡ cơ hội!!! Wan Kuzain ôm đầu tiếc nuối khi băng vào dứt điểm chệch mục tiêu sau quả tạt từ cánh trái của Faris Danish.
72': Tình huống hy hữu!!! Trọng tài liên tiếp nhầm số áo khi Malaysia điều chỉnh nhân sự khiến tình huống thay người bị kéo dài. Cuối cùng đội khách cũng thực hiện xong những thay đổi với Engku Shakir và Daryl Sham vào thế chỗ Sumareh và Aguero.
68': Sức ép nghẹt thở!!! Thái Lan liên tục dồn ép và rót bóng vào vòng cấm khiến Malaysia vất vả chống đỡ.
63': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Thái Lan đưa Waris Choolthong, Poklaw Anan vào thế chỗ Narubaddin, Ratree. Malaysia thay Syafiq Ahmad, Jimmy Raymond bằng Wan Kuzain, Alif Ahmad.
61': Malaysia đáp trả!!! Hakim Lau tung cú sút quyết đoán từ sát mép vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
56': VÀO!!! Thái Lan 2-0 Malaysia
Teerasak nhân đôi cách biệt cho Thái Lan sau pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Sarach châm ngòi cho đợt tấn công bằng đường chuyền vượt tuyến. Yotsakorn khống chế điệu nghệ rồi nhả bóng về phía sau. Worachit tung đường kiến tạo dọn cỗ. Teerasak đối mặt thủ môn và lạnh lùng dứt điểm thành bàn.
49': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi chặn đứng đợt tấn công của Malaysia, Thái Lan chuyển trạng thái rất nhanh và bình tĩnh phối hợp áp sát vòng cấm. Dẫu vậy, đội chủ nhà không thể dứt điểm trước sự truy cản quyết liệt của đối phương.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Thái Lan giao bóng
Hiệp 1 kết thúc!!! Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Malaysia 1-0.
45'+2: KHÔNG VÀO!!! Hàng phòng ngự Malaysia mắc sai lầm giúp Thái Lan có thời cơ tấn công. Chaiyaphon đột phá vào vòng cấm rồi căng ngang để Teerasak dứt điểm vọt xà ngang.
44': Thẻ vàng không đáng có!!! Ratree lĩnh án phạt vì cố ý đá bóng đi sau khi trọng tài cắt còi.
43': Tiền vệ Malaysia thử vận may!!! Aguero tung cú sút từ cự ly khoảng 30m nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu khá xa.
38': VÀO!!! Thái Lan 1-0 Malaysia
Yotsakorn lạnh lùng đánh lừa thủ môn Abdul Ghani trên chấm phạt đền. Thái Lan mở tỷ số trước Malaysia.
35': PHẠT ĐỀN CHO THÁI LAN!!! Trọng tài tham khảo VAR và xác định Kakana đã bị trung vệ Shamsul Fazili phạm lỗi trong vòng cấm Malaysia.
32': KHÔNG VÀO!!! Hàng phòng ngự Malaysia rối loạn sau pha phối hợp tấn công trung lộ của Thái Lan. Teerasak chớp thời cơ tung cú sút khiến thủ môn Abdul Ghani vất vả cản phá.
26': Đáng tiếc!!! Ratree tung đường chọc khe sắc bén để Yotsakorn xâm nhập vòng cấm Malaysia. Tuy nhiên, Yotsakorn lại đỡ bóng hụt và bỏ lỡ thời cơ dứt điểm.
21': Thế trận giằng co!!! Thái Lan và Malaysia thi đấu kín kẽ, sẵn sàng phạm lỗi từ xa để phá lối chơi của đối phương.
16': Thái Lan đáp trả!!! Teerasak đánh đầu ngược đưa bóng đi chệch cột dọc sau quả tạt từ cánh trái của Ratree.
13': Nỗ lực bất thành!!! Tốc độ và sức mạnh của Sumareh giúp cánh phải của Malaysia trở thành hướng tấn công đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, 3 tình huống Malaysia rót bóng vào vòng cấm đều bị hàng phòng ngự Thái Lan đánh bật.
10': Malaysia nhập cuộc tự tin!!! Theo thống kê của trang chủ ASEAN Cup 2026, Malaysia là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong 10 phút đầu tiên với tỷ lệ 60%. Đội khách cũng chủ động dâng cao pressing thay vì lùi sâu phòng ngự như dự đoán trước trận đấu.
6': Malaysia tấn công sắc nét!!! Sumareh bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền bóng vừa tầm cho Raymond băng lên thực hiện pha căng ngang khó chịu. Tuy nhiên, trung vệ Tom Bihr đã phá bóng giải nguy cho Thái Lan.
3': Va chạm nảy lửa!!! Sức nóng của trận đấu sớm được đẩy lên cao khi Aguero có pha va chạm mạnh khiến Yotsakorn nằm sân đau đớn.
Trận đấu bắt đầu!!! Malaysia giao bóng
Tối nay 1/8, Thái Lan sẽ tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala vào lúc 20h00.
Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau khi thắng Myanmar 2-1 và Lào 4-0. Nếu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách của Thái Lan, Malaysia sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng B.
ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng ĐT Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ vươn lên đứng đầu bảng B nếu thắng Malaysia.
Trong khi đó, ĐT Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2.
Đây là kỳ ASEAN Cup thứ 2 liên tiếp, Thái Lan và Malaysia nằm cùng bảng đấu. Cách đây 2 năm, Thái Lan từng thắng Malaysia 1-0 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024.
Vì nhiều lý do, cả hai đội đều bước vào ASEAN Cup 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, "Voi chiến" và "Mãnh hổ" đã tạo đà tâm lý thuận lợi bằng những chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn.
Bối cảnh hiện tại khiến cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Malaysia lần này trở nên khó lường hơn so với những trận đấu gần đây. Dẫu vậy, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn khi có lợi thế sân nhà và nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với Malaysia.
Đội hình dự kiến:
Thái Lan: Pathomakkakul, Weerawatnodom, Bihr Manuel, Ratree Seksan, Burapha, Sayriya, Otton, Yooyen, Poeiphimai, Jarunongkran, Khamyok Kakana.
Malaysia: Ghani, Raymond, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.
Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026
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