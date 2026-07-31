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Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia vòng bảng ASEAN Cup 2026 hôm nay 31/7

Thứ Sáu, 11:00, 31/07/2026
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VOV.VN - Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h ngày 31/7.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Link xem trực tiếp Timor Leste vs Indonesia

Trận đấu Timor Leste vs Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 17h hôm nay 31/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp Timor Leste vs Indonesia : Link xem trận Timor Leste vs Indonesia vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhận định Timor Leste vs Indonesia vòng bảng ASEAN Cup 2026

Trận Timor Leste đấu Indonesia diễn ra trên sân trung lập ở Chonburi (Thái Lan), Sau chiến thắng đậm 5-1 trước Campuchia ngày ra quân, Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn Timor Leste.

Đáng chú ý, Timor Leste đã thua cả 2 trận đã qua và nếu tiếp tục thua hôm nay, đội bóng này sẽ chính thức bị loại sớm từ vòng bảng của ASEAN Cup 2026.

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Theo lịch sử đối đầu giữa Timor Leste và Indonesia, ĐT Indonesia hoàn toàn chiếm ưu thế với 4 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Chủ yếu các trận đấu giữa 2 đội là những trận giao hữu. Lần duy nhất Timor Leste và Indonesia tranh tài ở trận đấu chính thức là ở ASEAN Cup 2018. Khi đó, Indonesia thấng Timor Leste với tỷ số 3-1.

PV/VOV.VN
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