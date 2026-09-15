English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait?

Thứ Ba, 20:24, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam chỉ có kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait và cho rằng toàn đội cần giữ sự tập trung cho mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026.

U23 Việt Nam đã có ngày thi đấu kém may mắn và chỉ có kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra tiếc nuối khi các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành đối phương.

"Trận đấu này là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng” - HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn đánh giá, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ càng vấn đề này, cũng như dành thời gian tập luyện cho các cầu thủ để nâng cao hiệu quả trong khâu phối hợp tấn công và dứt điểm.

hlv Dinh hong vinh noi gi khi u23 viet nam hoa u23 kuwait hinh anh 1
HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khi chạm trán đối thủ có ưu thế về thể hình. Ngoài ra, toàn đội đã có sự thể hiện đáng khen dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho ASIAD 2026.

“Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Ngoài ra, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao” - HLV Đinh Hồng Vinh cho hay.

Về cục diện bảng C, U23 Uzbekistan đã thắng U23 Philippines 5-1 và tạo ra lợi thế lớn, trong khi U23 Việt Nam và U23 Kuwait đối diện những biến số khó lường sau trận hòa 1-1 ở ngày ra quân.

Nói về mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026 của U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

“Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, cho nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Và mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng” - HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Sau trận hòa 1-1 với U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 22/9.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam
U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Kuwait tổn thất lực lượng trước trận gặp U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 khi 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaji, Ali Hassan và Nasser Khader bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.

U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

VOV.VN - U23 Kuwait tổn thất lực lượng trước trận gặp U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 khi 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaji, Ali Hassan và Nasser Khader bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20
Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân.

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20

VOV.VN - Hàng công kém may, U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait ở ASIAD 20 với tỷ số 1-1 trong trận đấu ra quân.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026
U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026

VOV.VN - Trước trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa trong từng trận đấu, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu tại giải đấu.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 2026

VOV.VN - Trước trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa trong từng trận đấu, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu tại giải đấu.

Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026
Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

VOV.VN - Hàng loạt cầu thủ nổi bật như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang hay Viktor Lê không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

VOV.VN - Hàng loạt cầu thủ nổi bật như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Nhật Minh, Khuất Văn Khang hay Viktor Lê không góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 vì nhiều lý do khác nhau.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với các đối thủ U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với các đối thủ U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế