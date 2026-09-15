HLV Đinh Hồng Vinh nói gì khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait?

U23 Việt Nam đã có ngày thi đấu kém may mắn và chỉ có kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra tiếc nuối khi các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành đối phương.

"Trận đấu này là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng” - HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn đánh giá, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ càng vấn đề này, cũng như dành thời gian tập luyện cho các cầu thủ để nâng cao hiệu quả trong khâu phối hợp tấn công và dứt điểm.

HLV Đinh Hồng Vinh của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam khi chạm trán đối thủ có ưu thế về thể hình. Ngoài ra, toàn đội đã có sự thể hiện đáng khen dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho ASIAD 2026.

“Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Ngoài ra, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao” - HLV Đinh Hồng Vinh cho hay.

Về cục diện bảng C, U23 Uzbekistan đã thắng U23 Philippines 5-1 và tạo ra lợi thế lớn, trong khi U23 Việt Nam và U23 Kuwait đối diện những biến số khó lường sau trận hòa 1-1 ở ngày ra quân.

Nói về mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026 của U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

“Đối với bóng đá, mới có trận đấu đầu tiên diễn ra, cho nên không bao giờ có sự chủ quan và chúng tôi luôn phải có sự nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Và mục tiêu của chúng tôi luôn đề ra là giành chiến thắng” - HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Sau trận hòa 1-1 với U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 22/9.