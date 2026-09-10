Đội hình hảo thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

Đội hình cầu thủ U23 Việt Nam không tham dự ASIAD 2026

Danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 thiếu vắng một loạt cầu thủ nổi bật vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam từng vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đứng hạng ba U23 châu Á 2026.

Cụ thể, những cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp vấn đề với chấn thương gồm: hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, hậu vệ Võ Anh Quân, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền vệ Nguyễn Văn Trường, tiền vệ Trần Thành Trung, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, tiền vệ Viktor Lê, tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Bên cạnh đó, thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là các cầu thủ trong lứa tuổi U23 đã cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Ba cầu thủ này nhiều khả năng sẽ tiếp tục cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 – giải đấu diễn ra trùng thời điểm với ASIAD 2026.

Ảnh: VFF

Ngoài ra, 2 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu nổi bật tại V-League là tiền vệ Ngô Đăng Khoa (sinh năm 2006) và tiền đạo Lee Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007) cũng không có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026. Nguyên nhân là bởi 2 cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam sau khi U23 Việt Nam đã nộp danh sách sơ bộ cho BTC ASIAD 2026.

Dẫu vậy, Ngô Đăng Khoa và Lee Williams Minh Hoàng có thể sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân tại bảng C gặp U23 Kuwait lúc 17h ngày 15/9, sau đó gặp U23 Philippines lúc 13h30 ngày 18/9 và U23 Uzbekistan lúc 12h ngày 22/9.